От памятника вальсу до разукрашенного трамвая: что появилось в Самаре на 435 годовщину города

Покрас Лампас подарил Самаре еще один интересный-арт объект Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В минувшие выходные Самара отпраздновала свою 435 годовщину. Город не остался без подарков. За эти два дня произошло много событий, жителей областной столицы ждало множество сюрпризов. «Комсомолка» рассказывает о самых ярких объектах, которые появились на улицах регионального центра 11 и 12 сентября.

Новые памятники

11 числа на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе официально открыли Аксаковский сквер. В центре внимания там — скульптурная композиция, посвященная семье Аксаковых. Этот старинный дворянский род тесно связан с самарским краем.

Семья Аксаковых многое сделала для Самары ФОТО: Администрация Самары

Самый известный представитель семьи Аксаковых — Сергей Тимофеевич. Он известен как автор сказки «Аленький цветочек» и книги «Семейные хроники». Много писал Аксаков и о самарской природе, его произведения признали во всем мире.

У Сергея Аксакова было 14 детей. Все они оставили след в истории России, а его сын Григорий Аксаков являлся губернатором Самарской губернии и губернским представителем дворянства. Благодаря ему в городе появилась железная дорога, телеграф, земская больница и соборный храм во имя Христа Спасителя.

12 сентября в Струковском саду открыли архитектурно-скульптурную композицию, посвященную произведению «На сопках Маньчжурии». Место выбрано не случайно. Именно в «Струкачах» весной 1907 года состоялась премьера знаменитого русского вальса. Исполнил его духовой оркестр 214-го Мокшанского полка под управлением военного капельмейстера Ильи Шатрова. Композитор посвятил вальс памяти воинов, погибших в Мукденском сражении.

Памятник вальсу появился в Струковском саду ФОТО: Администрация Самары

Несколько скульптур появилось и в рамках традиционного проекта Samara Ground Art Festival 2021. Так, в сквере на 4-й очереди набережной гостей ждет «Дыхание». Автор скульптуры Антонина Фатхуллина. Ее работа вдохновлена портретом юной Нефертити. По словам организаторов арт-фестиваля, с одной стороны образ кажется печальным, но в зависимости от освещения, угла зрения и состояния самого зрителя впечатление может меняться.

Скульптура "Дыхание" с разных ракурсов выглядит по-разному Фото: СОЦСЕТИ

Свою первую в мире скульптуру презентовал и знаменитый каллиграф Покрас Лампас. Она открылась на Волжском проспекте, 33 и посвящена будущему культуры.

Первая в мире скульптура Покраса Лампаса Фото: Альберт ДЗЕНЬ

— Я очень рад, что такой сложный проект был доведен до конца. Большая благодарность самарской команде, самарским производствам, которые взялись за то, чтобы вырезать металл по моему эскизу и собрать эту конструкцию в достаточно сжатые сроки, — отметил Лампас.

Рисунки на трамваях и стенах

В рамках фестиваля уличного искусства этой осенью в Самаре и Тольятти знаменитые художники со всего мира открыли сразу 15 новых муралов. Так, все тот же Покрас Лампас, который в прошлом году изрисовал городскую набережную, зашифровал цитату Юрия Гагарина на шахте вентиляции на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой.

Испанский художник Вячеслав Гунин (он же SAV45) нанес рисунок при помощи аэрозольной краской на трамвай Tatra T3. Уже в воскресенье, 12 сентября, он появился на маршруте № 1 и очень порадовал горожан.

Теперь в городе можно встретить разукрашенный трамвай ФОТО: Администрация Самары

Муралы, которые появились в городе в этом году, тоже представляют собой не просто рисунки на фасадах домов. Их открытие сопровождается перфомансами. К примеру, на ул. Маяковского, 20, где изображено дерево с котами, у которых весьма человекообразные физиономии, вчера выступал музыкант-балалаечник Дмитрий Буцыков.

На Первомайской, 24, где изображены спортсмены — вечером был включен звук баскетбольного матча — скрип кроссовок, удары мяча и не только. Необычные презентации и сопровождения есть и у других объектов, которые открылись в разных уголках Самары.

Мурал с котами выглядит весьма необычно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Завершился юбилей масштабным салютом. Журналисты КП-Самара показали, как он прошел.

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