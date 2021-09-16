Какие концерты в Самаре в октябре 2021 года состоятся или отменены

В Самаре в октябре будет, что послушать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре пандемия из-за коронавируса продолжает вносить коррективы в культурную жизнь. В городе уже были отменены или перенесены концерты «Руки Вверх», «Би-2», а также все никак не состоится возрождаемый «Рок над Волгой».

Мы узнали, кто приедет в Самару в октябре 2021 года. Список оказался внушительным, довольны должны остаться любители современной эстрады, русского шансона, а также ценители классики.

Что отменено

В октябре вновь не обошлось без отмен выступлений. Так, 5 октября должен был состояться концерт Эрика Уитни, известного поклонникам хип-хопа как Ghostemane. Но, как заявил сам исполнитель, из-за коронавируса ситуация с выступлениями выходит из-под контроля, и это продолжается уже второй год. В результате все его концерты отменяются, деньги за билеты будут возвращены.

На 10 октября был запланирован концерт Noize MC в Самаре. Одной из причин отмены концерта называют проблемы со здоровьем музыканта, в своих соцсетях он рассказал, что в концертном туре на него оказываются слишком тяжелые нагрузки из-за постоянных переездов и беспорядочного режима.

26 октября должен был состояться концерт Игоря Губермана. Прозаик и поэт известен своими сатирическими четверостишиями. В свои 85 лет он продолжает концертную деятельность и читает со сцены так называемые «гарики» - четверостишия собственного сочинения. Пока концерт перенесен на 26 марта 2022 года.

Кто приедет

1 октября в ресторане «Максимилианс» выступит Света. Хиты известной российской исполнительницы «А может да…», «Другая» и «Хватит, довольно» знакомы, вероятно, всем.

3 октября для фанатов тяжелого рока в Окружном доме офицером (ОДО) выступит немецкая группа UDO. Группа, играющая рок-металл, популярна как в Германии, так и за ее пределами. На их счету 20 альбомов и концертные пластинки.

7 октября Владимир Кузьмин будет выступать в «Максимилиансе». Выступление в ресторане легенды русского рока стали уже традиционными, там собираются постоянные поклонники его творчества, а также приходит много молодых людей, которым тоже уже полюбились его хиты.

9 октября в филармонии состоится 1-й концерт абонемента «Современное дирижерское искусство». Академический симфонический оркестр самарской филармонии будет играть под управлением художественного руководителя камерного оркестра Nouvelle Europe, приглашенного дирижера оркестра филармонии Монте-Карло и Национального оркестра Франции Николя Краузе.

10 октября в клубе «Звезда» молодой московский исполнитель Saluki даст концерт во время своего первого полноценного тура. Музыкант прошел путь от битмейкера популярных рэперов до первых мест в музыкальных чартах со своими песнями. Это перенесенный концерт, изначально он должен был состояться в июле этого года.

11 октября свое шоу в МТЛ-Арене покажет певец Niletto, известный своими хитами «Любимка», «Ты такая красивая», «Fly 2».

15 октября на сцене филармонии состоится моноспектакль Константина Райкина «…ай да сукин сын!», посвященный дню рождения Александра Пушкина. Зрители услышат стихи Пушкина, а также поэта Давида Самойлова.

20 октября в КРЦ «Звезда» выступит рок-группа «Нервы». Анонсирован большой концерт и презентация нового альбома под названием «7» - это седьмая по счету пластинка группы.

22 октября в Окружном доме офицеров выступит Эндрю Дональдс – певец и автор песен с Ямайки, голос в проекте ENIGMA. Во время концерта прозвучат как композиции проекта, так и сольные хиты исполнителя.

В этот же день, 22 октября, группа Gayazovs Brothers выступят на площадке ночного клуба «Звезда». Выпущенный в 2019 году альбом братьев Тимура и Ильяса Гаязовых вошел в топ лучших чарта Apple Music. На концерте в Самаре анонсируют «горячую ночь, жаркие танцы, алкоголь и хорошую музыку».

24 октября в МТЛ-Арене запланирован концерт группы «Чайф». Подготовлена программа «Война, мир и … 35 лет группе». Концерт состоит из трех частей – серьезной, лирической и жизнеутверждающей. Исполнят и известные хиты, которые зрители любят петь всем залом вместе с музыкантами.

28 октября Ирина Круг выступил с концертом в Окружном доме офицером (ОДО). Любители российского шансона услышат популярные песни знаменитой певицы.