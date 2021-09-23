Снега в Самаре уже ждут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень в этом году в Самаре началась ровно по календарю и не порадовала затяжными дождями и резким похолоданием. Ночью уже были заморозки до -5 градусов, но вот зимних осадков пока не наблюдалось. Тем не менее, жителей очень интересует: когда выпадет снег в Самаре в 2021 году. Может быть, это будет прямо 1 декабря, опять же - в строгом соответствии с календарем?

Синоптики пока не дают точного прогноза на первый снег в Самаре в 2021 году. По их данным на ближайшей неделе этого можно не ждать: да, в последнюю неделю осени в Самаре будет не тепло, но идти будет только дождь. А в последние сентябрьские деньки и вовсе выйдет солнышко. А вот в 2020 году первый снег в Самарской области выпал уже 16 сентября. Погодными аномалиями осень удивила в Похвистневском районе. Но это, конечно, был единичный случай.

Первый снегопад в Самаре в 2021 году случился 21 октября. А годом раньше, в 2019 году- в последний день октября. Обычно первый день не задерживается надолго, а вот уже через пару дней выпадает нормальный снежный покров.

А вот такой была картина в конце ноября 2020 года: тогда по городу уже лежали сугробы, зато стало светлее и даже немного теплее.

Синоптики пока не называют точных дат первого снега в Самаре в 2021 году. Но скорее всего он выпадет также в конце октября - примерно в 20-х числах. Так что снега придется подождать. Зато в начале октября в регион может прийти золотая осень, когда пусть и на фоне низких температур будет светить солнце и можно будет посвятить время красивым фотографиям на природе. К сожалению, в этом году природа оставила Самару без бабьего лета. Остается надеяться на снежную и не слишком холодную зиму - в виде извинения. \

Народные приметы рекомендуют обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, обильные снегопады по мнению наших предков предвещает обилие грибов в конце сентября. Поздний листопад предвещает суровую и холодную зиму.

28 сентября рекомендуют следить за журавлиными стаями. Если они в этот день улетают на юг, то через три недели будут настоящие морозы.