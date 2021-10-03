Напьется и хватается за нож: что известно о предполагаемом убийце трех студенток в Гае

Следователи нашли неподалеку от места преступления одежду с ДНК Александра Лазарева Фото: СОЦСЕТИ

В Оренбургской области продолжается розыск предполагаемого убийцы трех студенток в Гае. Подозреваемый — 30-летний уроженец Орска Александр Лазарев. Журналисты «КП-Самара» узнали, как правоохранители вышли на его след и что вообще о нем известно.

Вычислили по ДНК

Личность подозреваемого установили через несколько дней после преступления. Следователи и криминалисты нашли неподалеку от дома, где было совершено жестокое убийство, одежду. Они провели экспертизу и нашли на вещах ДНК Александра Лазарева.

Правоохранители объявили Александра Лазарева в розыск Фото: СУ СК России

- Установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления. По ней произведена молекулярно-генетическая экспертиза. Также установлен маршрут следования разыскиваемого, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Оренбургской области.

Известно, что мужчина был одет в светло-коричневую замшевую куртку и темные штаны, на ногах — черные кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка.

Был судим за убийство

Известно, что Александр Лазарев уже был два раза судим. В апреле 2010 года его признали виновным в разбое, а в декабре 2012-го — за убийство владельца бара «Апельсин» в Орске.

Согласно материалам на сайте городского суда, в 2012 году 21-летний Лазарев только вышел из колонии по УДО. Оказавшись на воле, молодой человек вновь оказался замешан в преступлении. Он напился и поссорился с владельцем бара. Разъяренный парень схватил нож и ударил мужчину в шею. Медикам не удалось спасти потерпевшего.

Последний раз мужчина заходил в соцсети в 2013 году, просил писать, кому он небезразличен Фото: СОЦСЕТИ

Суд установил, что это не была самооборона. Кроме того, Александр все осознавал в тот момент — преступление он совершил не в состоянии аффекта. Известно, что молодой человек написал явку с повинной и сознался в содеянном. Ему назначили 9,5 лет колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.

«Прославился» как нарушитель режима

Александр Лазарев отбывал наказание в ИК-3 Оренбургской области. С апреля 2013-го по декабрь 2017 года его 11 раз наказывали за нарушение режима. Как пишет «МК», он дважды отказывался от работы, 5 раз его ловили на хранении запрещенных предметов.

Вторая половина срока прошла спокойнее. Александр даже окончил училище по специальностям швея и мастер столярного дела. В его деле — 23 поощрения от администрации колонии. Не раз пытался освободиться по УДО.

По предварительным данным, Александр познакомился по переписке с женщиной из Гая. Они поженились, вскоре у них родилась дочь. Мужчина освободился из колонии в начале июля 2021 года. В Гай к семье он и приехал. Что произошло за три месяца, пока неизвестно. Судя по ориентировке, именно жена рассказала, как он ушел утром из дома. С собой у мужчины была сумка, не исключено, что он ушел из дома после ссоры с супругой. Как рассказал журналисту "КП-Самара" психолог, специализирующийся на работе с бывшими заключенными и их родственниками, к сожалению, в колонию возвращаются слишком многие из тех, кто пробыли там более 5-6 лет.

- Молодой человек попал в колонию в юном возрасте. Провел там девять лет. К сожалению, его навыки социализации очень низкие. Он просто не смог найти себя в реальной жизни. После освобождения он оказался в маленьком городке, с высокой вероятностью столкнулся с проблемами в поиске работы. В колонии он был на соцобеспечении, жил на "передачки", том числе от жены. Здесь же от него ждали роли сильного мужчины, добытчика. К этому он не был готов. Может быть, он поссорился с семьей, оказался на улице. Каким-то образом познакомился с одной из девушек, попросился переночевать. Это уже в области предположений. Но можно предположить, что для него кажется лучшим выходов - возвращение в колонию, - отметил психолог.

Мог быть знаком с девушками

Теперь Александра Лазарева подозревают в новом преступлении — тройном убийстве в Гае. Девушек зарезали ночью 30 сентября на съемной квартире в доме на улице Молодежной. Тела двух студенток нашли в жилище, а третьей — во дворе.

При осмотре места преступления следователи обнаружили на кухне бутылки из-под алкоголя и окурки. Не исключено, что незадолго до трагедии у студенток был гость. Экстрасенсы, которых тоже подключили к поискам подозреваемого, говорят, что убийца — знакомый девушек.

На кухне в квартире убитых нашли бутылки с алкоголем и окурки Фото: СУ СК России

- Он называл себя Алекс. Был знаком с одной из студенток, встречал ее после учебы, - написала в паблике «Эзотерика» Ольга Шатова.

Отметим, что в соцсетях мужчина так и называет себя — Алекс Лазарев. Последний раз он был онлайн в 2013 году. Активно выкладывал фотографии с животными. Сейчас под его постами стали появляться негативные комментарии от интернет- пользователей.

По словам экстрасенсов, у мужчины мог быть интерес к одной из погибших девушек. Возможно, она отказала ему, и он, будучи пьяным, вновь схватился за нож. Некоторые не исключают, что имел место финансовый конфликт.

Что на самом деле произошло в ту роковую ночь, предстоит установить следователям. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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