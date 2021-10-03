Появилось фото подозреваемого в жестоком убийстве трех студенток в городе Гай

Мужчина только недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области. Это 30-летний уроженец Орска Александр Лазарев, который уже имеет судимость. По предварительным данным, он только недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Он убил мужчину - руководителя бара, нанеся ему удар ножом в шею во время драки. За преступление он отсидел 9 лет и, судя по всему, совсем недавно освободился из мест заключения.

- Сотрудники уголовного розыска МВД вместе со следователями территориального СУ СК установили подозреваемого в убийстве трех девушек. Значительную помощь оказали эксперты ЭКЦ УМВД по Оренбургской области, - сообщили в пресс-службе регионального главка.

Найти предполагаемого убийцу пока не удалось. Его объявили в розыск. Известно, что мужчина был одет в светло-коричневую куртку и темные штаны. На ногах — черные кроссовки. С собой у него была черная спортивная сумка (70х20х20). Ранее появлялась информация, что окровавленные вещи нашли около водонапорной башни в городе. Как сообщает источник КП, на них нашли ДНК подозреваемого.

Жестокое убийство трех студенток медколледжа произошло ночью 30 сентября в квартире на улице Молодежной в Гае. Их зарезали ножом. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет. Тела двоих из них нашли в жилище, а третьей — на улице. Видимо, она пыталась сбежать от нападавшего. Чтобы скрыть следы преступления, квартиру подожгли.

Сначала под подозрение попали 18-летний уроженец Башкирии и его брат, которые знали девушек. Однако следователи допросили их и отпустили. Как выяснилось, оба на момент убийства находились в Уфе.

Напомним, что глава Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в 1 млн рублей за информацию о преступнике, который совершил тройное убийство в Гае.

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