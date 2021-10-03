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Общество3 октября 2021 11:22

Появилось фото подозреваемого в жестоком убийстве трех студенток в городе Гай

Предполагаемый преступник — 30-летний уроженец Орска — объявлен в розыск
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мужчина только недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство

Мужчина только недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области. Это 30-летний уроженец Орска Александр Лазарев, который уже имеет судимость. По предварительным данным, он только недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Он убил мужчину - руководителя бара, нанеся ему удар ножом в шею во время драки. За преступление он отсидел 9 лет и, судя по всему, совсем недавно освободился из мест заключения.

- Сотрудники уголовного розыска МВД вместе со следователями территориального СУ СК установили подозреваемого в убийстве трех девушек. Значительную помощь оказали эксперты ЭКЦ УМВД по Оренбургской области, - сообщили в пресс-службе регионального главка.

Найти предполагаемого убийцу пока не удалось. Его объявили в розыск. Известно, что мужчина был одет в светло-коричневую куртку и темные штаны. На ногах — черные кроссовки. С собой у него была черная спортивная сумка (70х20х20). Ранее появлялась информация, что окровавленные вещи нашли около водонапорной башни в городе. Как сообщает источник КП, на них нашли ДНК подозреваемого.

Жестокое убийство трех студенток медколледжа произошло ночью 30 сентября в квартире на улице Молодежной в Гае. Их зарезали ножом. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет. Тела двоих из них нашли в жилище, а третьей — на улице. Видимо, она пыталась сбежать от нападавшего. Чтобы скрыть следы преступления, квартиру подожгли.

Сначала под подозрение попали 18-летний уроженец Башкирии и его брат, которые знали девушек. Однако следователи допросили их и отпустили. Как выяснилось, оба на момент убийства находились в Уфе.

Напомним, что глава Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в 1 млн рублей за информацию о преступнике, который совершил тройное убийство в Гае.

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