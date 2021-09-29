В Самарской области суд оставил в приемной семье ребенка, которого внезапно захотел вернуть отец из Пензы

Жительница Сызрани увидела в интернете девочку из детдома и забрала ее под опеку, а через месяц объявился отец малышки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ноябре Лиле (имя девочки изменено) исполнится 2 годика. Лиля очень самостоятельная: она умеет даже сама одеваться и раздеваться. Но только недавно она впервые сказала слово «мама». Если честно, до недавнего времени и мамы-то у нее фактически не было.

Лиля жила в детдоме в Пензенской области почти с самого рождения. Ее никто не навещал, никто не покупал ей игрушки. Казалось, она никому не нужна. А потом… в интернете ее увидела Лилия-старшая. Она жила за 250 км от малышки – в Сызрани, в семье было трое своих детей. Но забыть маленькую тезку с огромными печальными глазами она не смогла.

Сначала поехала знакомиться, потом оформила все необходимые документы, и в июне девочка обрела семью. Однако через месяц после этого дала знать о себе еще одна семья – биологическая.

Папа, которого не было

Отец Лили – Иван – после того, как жена, находясь в колонии, родила ему второго ребенка, оформил все документы на первого – на Лилю, хотя до этого в графе «отец» у нее стоял прочерк. Мужчина приехал в Сызрань, чтобы забрать дочь.

На протяжении полутора лет никто из родителей не навещал девочку в детдоме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Корреспонденту «КП-Самара» Иван рассказал, что у них с женой была договоренность: если она родит сына, то он признает себя отцом, если дочь – то нет. Передумал после рождения второго ребенка (сына), потому что решили получить маткапитал и купить квартиру, как только жена выйдет из колонии.

Тут уже опекуны Лили забеспокоились: если родителям ребенок нужен только ради материнского капитала, то будет ли девочке хорошо в этой семье? И чему научит дочь женщина, которая находится в местах не столь отдаленных?

Семья обратилась к корреспондентам «КП-Самара», и вот тут выяснилось: биологическая мать Лили имеет очевидные проблемы с алкоголем и множество судимостей, в том числе за убийство. Все преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения. Отец малышки в криминальных сводках не мелькал, зато на сайте секс-знакомств имеется страничка с его персональными данными и номером телефона. На этой страничке он обозначен как «парень по вызову». Конечно же, мужчина отрицал, что имеет к этому отношение, но каждый его ответ порождал все новые вопросы.

Иван очень хотел забрать дочь, но органы опеки, прокуратура и суд засомневались, что в его семье девочке будет хорошо Фото: скриншот

После серии публикаций на нашем сайте к делу подключились не только органы опеки, но и надзорные ведомства, общественники. Руководитель благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест в составе группы единомышленников съездила на родину Лили, поговорила с самим Иваном и его соседями, выяснила, что он работает от зари до зари, а с ребенком сидеть некому, да и зарплата у него такая, что не совсем понятно, как он намерен обеспечивать дочь, а прописка у него «по знакомству», по какому адресу он сможет оформить дочь – вообще не понятно.

На усмотрение суда

Лиля-старшая с мужем подала в суд иск о лишении Ивана и его супруги родительских прав. И если с биологической мамой все было более или менее понятно, то с отцом, который горит желанием воспитывать дочь, ситуация оставалась зыбкой до самого конца.

Но тут Иван сам себе навредил. Сначала он попытался убедить суд, что его мама поможет с внучкой. Бабушка девочки прислала ответ, что не желает жить с маленьким ребенком, а выезд органов опеки к ней в деревню показал, что малышке там в принципе делать нечего – условия не те.

Сейчас девочка живет в большой и дружной семье, которую уже привыкла считать своей родной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Потом супруга Ивана при помощи писем пыталась заверить суд, что тот просто не знал о дочери: мол, родила Лилю как мать-одиночка, а отцу сказала только после того, как уже поженились и родили второго. С учетом того, что сам Иван рассказывал журналистам, было понятно, что эта версия придумана от начала до конца.

В конце концов, дошло до того, что Иван решил пригрозить судьям: покончу с собой прямо в зале суда, если дочь отберете! Не совсем понятно, на что он рассчитывал, но своими заявлениями мужчина вызвал, скорее, больше недоумения, чем сочувствия.

28 сентября суд постановил Ивана ограничить, а его жену – лишить родительских прав в отношении Лили. Обоих также обязали выплачивать алименты дочке.

- Я надеялась именно на такое решение, мне оно кажется просто единственным возможным, - призналась корреспонденту «КП-Самара» Лилия-старшая. Она не стала рассказывать, как семья обивала пороги, как они все переживали за малышку, и сколько сил и нервов было потрачено на эту борьбу.

Иван сдаваться не собирается и, вероятно, в ближайшее время подаст апелляцию. Его дочь тем временем называет мамой Лилю, весело показывает ей части тела, которые недавно выучила, делится самым вкусным, что у нее есть и застенчиво обнимает. Эта мама – единственная для малышки.

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