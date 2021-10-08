«Машина вспыхнула как спичка»: в Самаре автозаправщик предотвратил катастрофу, которая могла унести много жизней

Роман Тарасеев героически бросился на борьбу с огнем Фото: Наталья АРТЯКОВА

ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ ПОД МАШИНОЙ

26 сентября 2021 года около 20:00 на АГЗС на проспекте Кирова в Самаре приехал водитель на иномарке. Ничего не предвещало беды, оператор вставил пистолет в бензобак и заправил топливом. В тот момент, когда водитель собрался уезжать и повернул ключ в замке зажигания, под капотом появилось пламя.

Все, кто был в автомобиле, буквально выпрыгнули из нее и отбежали на безопасное расстояние. Огонь начал усиливаться. Все это происходило в непосредственной близости к колонке. Оператор АГЗС Роман Тарасеев увидел языки пламени под машиной и, не теряя ни минуты, бросился бороться с огнем.

- Я увидел, что автомобиль загорелся. За считанные минуты иномарка вспыхнула как спичка. Я понял, что нужно действовать решительно и достал огнетушитель, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Роман Тарасеев.

Огнетушителями оборудована каждая колонка – это обязательное условие для обеспечения безопасности в нештатных ситуациях. Оператор АГЗС с помощью него сдерживал огонь до прибытия пожарных.

- Конечно, нужно было отогнать автомобиль на безопасное расстояние. Я пытался кричать водителя, но в панике найти его быстро не удалось, - вспоминает тот день Роман.

Как выяснилось, автомобиль был оборудован ГБО. Огонь разгорелся настолько, что возникла опасность, что пламя перекинется на багажник, где был газовый баллон. Огнетушитель не мог полностью ликвидировать возгорание, но, несмотря на угрозу жизни, сотрудники АГЗС сдерживали пламя и не давали ему разгореться.

- У меня в голове было только одно – нельзя дать огню перекинуться на газовый баллон или на заправку. Пожарные приехали очень быстро и, к счастью, обошлось без трагедии, - говорит Роман Тарасенко, который рисковал своей жизнью ради спасения других.

Самарец Роман Тарасенко работает оператором АГЗС на Кирова с декабря прошлого года. Сотрудники автозаправки регулярно проходят инструктажи по технике безопасности, а также отрабатывают навыки работы с огнетушителями.

- Я первый раз попал в такую ситуацию. Мой жизненный опыт позволил мне не паниковать и оперативно среагировать на возникшую ситуацию. Честно, я с начала и не понял, что произошло, но знал, что нужно действовать быстро. Это уже потом пришло чувство страха и осознание того, что АЗС могла взорваться, - поделился своими впечатлениями с журналистом «КП-Самара» герой.

ЗАПРАВКИ - ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Прибывшие на место ЧП пожарные быстро ликвидировали возгорание. Позже выяснилось, что у иномарки было повреждено газовое оборудование, и произошла утечка. Газ скопился под автомобилем, а после заправки бензином, когда водитель завел двигатель, появилась искра и газ начал гореть.

Операторы АГЗС готовы к любым внештатным ситуациям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как рассказала «КП-Самара» представитель АГЗС Ольга Вершицкая, это далеко не первый случай на автозаправках, когда из-за неисправности оборудования, автомобиль загорается. Операторам удается предотвратить трагедию и во время сбить пламя.

- Был случай, когда на АЗС приезжал уже горящий автомобиль. Водитель решил, что именно на заправке ему помогут. Тогда сотрудники отогнали автомобиль подальше от топливных и газовых колонок и с помощью огнетушителей загасили пламя, - рассказал журналисту директор по маркетингу сети АГЗС Ольга Вершицкая.

Автозаправочные станции – это привычное место для автолюбителей. Однако не многие задумываются о том, что АЗС является местом повышенной опасности. Пожарные напоминают о правилах безопасности во время заправки автомобиля.

1) Необходимо во время проводить техническое обслуживание своего транспорта и установленного ГБО, чтобы избежать поломок или утечки газа.

2) Во время заправки необходимо выключать двигатель, запрещается курить и пользоваться средствами сотовой связи в непосредственной близости от топлива.

3) Если вы увидели, что автомобиль загорелся, необходимо по возможности отогнать его на безопасное расстояние, выключить двигатель и отойти от источника повышенной опасности. После этого нужно сообщить о возгорании оператору и вызвать пожарных.

4) Не стоит рисковать и самому пытаться тушить автомобиль подручными средствами, если огонь сильно разгорелся. Попытаться сбить пламя мобильным огнетушителем можно, если пожар только начался и не успел сильно разгореться.

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