Последние новости о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье: число жертв выросло

На складе, где разливали и делали смертельную водку, проведены масштабные обыски ФОТО: УМВД Оренбургской области

От отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области уже скончались 26 человек. Еще вчера было известно о 18 погибших, еще 18 находились в больницах. К вечеру количество смертей выросло до 21. Утром стало известно о 24 жертвах, к обеду в минздраве сообщили о 26 погибших. В бутылках с водкой, которую приобретали жители сел в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах оказалась жидкость, содержащая метанол - смертельно опасный яд. Собрали всю информацию, которая известна к этому часу 9 октября 2021 года и рассказываем последние новости о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье.

Количество жертв и очаги

На данный момент известно о 24 жертвах отравления метанолом. Вечером умерли три женщины - жительницы разных районов Орска. За ночь скончались еще три человека. Как выяснили в следствии, паленую водку покупали на базе в Орске. Пострадали жители соседних сел и самого города.

По населенным пунктам (данные на вечер 8 октября 2021 года)

Орск: 3 умерших, 5 в больнице, 2 лечатся дома, 1 пациент скрылся.

Красный Чабан: 9 погибших, 2 в больнице, 3 лечатся дома.

Акжарское: 6 погибших, 5 в больнице, один в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Джасай: 4 погибших 7 в больнице

Комсомольск: 2 в больнице, один в крайне тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии остаются 4 больных. В больницах региона готовы принимать новых пациентов, развернуто 69 коек и 29 из них реанимационные, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Как объяснили в правительстве в круглосуточном режиме работает оперативный штаб и консультируют местных врачей ведущие специалисты области.

Погибшие родители пятерых детей Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас по всем торговым точкам проходят рейды, чтобы не допустить дальнейшего распостранения яда. А в селах хоронят погибших. Среди них - пенсионеры, молодые мужчины, женщины от 40 лет. Пострадала целая семья - сиротами остались пять детей, сейчас они у тети. Им готовы выделить деньги из резервного фонда губернатора Дениса Паслера. Также детский омбудсмен отметила, что будет следить за судьбой детей.

Жители поселка Красночабанский рассказали о своих отравившихся соседях. Один из сельчан вспомнил, что накануне растопил для соседа баню. Тот выкупался и отправился домой. Видимо с женой они распили бутылочку водки, потом женщина прибежала к соседу: мол, муж упал, помоги поднять. Но спасти мужчину не удалось.

Также жертв находили в машинах, на улице и на рабочих местах.

В правительстве Оренбургской области сделали рассылку по SMS с предупреждением о вреде употребления суррогатного алкоголя. А в прокуратуре опубликовали номера "горячей линии", куда можно анонимно сообщить о торговле паленой водкой. Данные принимают по телефону 8-903-361-93-01.

Кто виноват?

Сейчас уголовным делом, возбужденным по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбурбе, занимаются следователи центрального аппарата СК. Передать все документы в главное следственное управление поручил Александр Бастрыкин.

Уже возбуждены шесть уголовных дел - за производство небезопасного товара, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированного алкоголя, незаконное производство и оборот алкогольной продукции. Все дела объединены в одно производство.

Задержаны шесть человек

На данный момент задержаны 6 человек, которых подозревают в преступлениях. Это и производители контрафакта, и продавцы, распространившие водку в селах. Бутылка 0,5 стоила 120-130 рублей, намного ниже минимальной рекомендованной цены. Алкоголь был разлит в бутылки разных марок и выглядел убедительно.

Утром 8 октября 2021 года арестовали 29-летнего жителя Орска, которого подозревают в производстве и распространении продукции. Вечером задержали также двух его родственников 35 и 34 лет, которые могли помогать владельцу склада. Под стражу заключили и двух распространителей: 60-летнего жителя села Акжарское и 47-летнюю обитательницу поселка Красночабанский Домбаровского района. Вечером также арестовали 50-летнюю продавщицу из Джаксая.

Вот так привозили алкоголь на склад. Фото: СУ СК РФ

Местные жители сочувствуют продавцам ведь это были их соседи, но понятно, что они не могли не знать, о том что продают контрафакт: таких цен на официальную продукцию просто не бывает. Риск продажи такой продукции огромен, ведь метанол - чистый яд, который приводит в больших дозах к мгновенному летальному исходу. В телах погибших же смертельная доза была превышена в 2-3 раза.

В Советском районном суде началось заседание, на котором всем задержанным должны вынести меру пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тела находят даже в машинах: от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье умерли уже 17 человек

Число погибших снова увеличилось, еще как минимум 16 человек находятся в больнице (подробности)

От отравления алкоголем в Оренбургской области погибли 14 человек, следователи задержали трех подозреваемых

Как установили правоохранители, производство и сбыт смертельной продукции организовал 29-летний бизнесмен из Орска (подробности)

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье: 21 жертва, пять детей осиротели, тела были в машинах

Журналисты «КП» разбирались, что произошло и почему такие массовые отравления суррогатным алкоголем случаются до сих пор

(подробности)