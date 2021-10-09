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Происшествия9 октября 2021 20:42

Со склада в Орске, где хранился отравленный алкоголь, изъяли еще более двух тонн суррогата

Расследование дела о массовом отравлении жителей Оренбургской области продолжается
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Помимо 1300 бутылок с "паленой" водкой, было найдено еще более двух тонн отравленного алкоголя

Помимо 1300 бутылок с "паленой" водкой, было найдено еще более двух тонн отравленного алкоголя

Фото: принтскрин видео.

В Оренбургской области продолжается расследование уголовного дело о массовом отравлении жителей нескольких населенных пунктов. На данный момент известно о 30 погибших, которые принимали суррогатный алкоголь, произведенный на складе в городе Орск.

Следователи Центрального аппарата СК РФ провели обыски на складе на Вокзальном шоссе и обнаружили несколько тонн контрафактного суррогата.

- На территории торгово-закупочной базы, где ранее был выявлен основной склад отравленного алкоголя, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров, - сообщили в СК РФ.

Напомним, ранее при обыске склада было обнаружено почти 1300 бутылок по 0,5 литра с прозрачной спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза показала, что в жидкости содержится смертельный яд – метанол. Именно эту продукцию употребляли пострадавшие и погибшие в Оренбуржье.

9 октября 2021 года состоялись судебные заседания по делам задержанных по подозрению в реализации отравленной водки. Суд назначил четверым подозреваемым из девяти меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Оренбургской области следователи продолжают устанавливать обстоятельства отравления людей