12 детей остались сиротами из-за массового отравления алкоголем в Оренбуржье в октябре 2021 года

Мурат и Айслу одними из первых погибли от отравления контрафактной водкой из Орска, оставив сиротами пятерых детей Фото: СОЦСЕТИ

Массовое отравление суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области продолжает уносить жизни обычных людей. К вечеру 11 октября 2021 известно о 34 жертвах водки с метанолом, которые не пережили употребления яда. За сутки новых погибших нет. Состояние тяжелых пацинтов не увеличилось. В больницах остаются более 20 человек. Всего известно о 67 пострадавших. В результате трагедии сиротами остались 12 детей, причем пять из них потеряли и папу и маму, а у двоих отец умер, а мать находится в реанимации. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка по региону Анжелика Линькова.

Ранее мы рассказывали о погибших многодетных родителях. Мурат и Айслу жили в селе Акжарское, у них было пять детей. В тот злополучный день пара решила выпить, чтобы отметить окончание ремонта в доме. Погибли оба супруга, дети остались с тетей, которая жила в том же доме.

В Адамовском районе умер отец двоих детей, их мать - в реанимации. Еще один житель района также скончался, но его несовершеннолетние дети живут в другом регионе с мамой.

Двое несовершеннолетних детей в Орске остались без матери, сейчас они ждут, пока с вахты вернется отец, заботятся же о них старшие брат и сестра, уже совершеннолетние.

Маму потеряла и маленькая орчанка, но как стало известно уполномоченному по правам детей, девочка долгое время уже жила с отцом и с ним же находится и сейчас.

- Мы поможем всем семьям. Уже связались с людьми. Кому выделим матпомощь, кому окажем поддержку, чтобы устроиться в школы ближе к новому месту жительства. Есть запросы на помощь, в оформлении документов, - рассказала Анжелика Линькова.

Тем временем в регионе продолжается расследование дела об изготовлении и продаже паленого алкоголя. Арестованы все фигуранты уголовного дела: это три жителя орска, азербайджанцы, которых обвиняют в изготовлении и продаже алкоголя со склада. Остальные - это продавцы, сбывавшие алкоголь в сельских магазинах. Конечно же, без необходимых документов и по низкой цене, сразу наводящей на мысли о фальшивке - около 130-140 рублей.

В регионе продолжают проверять торговые точки. Некоторые из них уже закрылись, сообщает наш корреспондент. Жителей просят воздержаться от употребления алкоголя сомнительного качества и предлагают сообщать о фактах торговли с нарушениями в обмен на продуктовые наборы. Сообщить об этом можно по телефону 8 (903) 361-93-01. А проверить легальность продукции - используя приложение "Антиконтрафакталко". Эксперты напоминают, что этиловый и метиловый спирт невозможно отличить на глаз незнающему человеку, поэтому надеяться на народные способы не стоит.

Сейчас полиции уже удалось выяснить, что в изготовлении контрафактного алкоголя использовался технологический ингибитор, который используют для производства средства против ржавчины. Расследование продолжается. С нескольких складов в Орске изъяли более 1500 пластиковых бутылок с алкоголем и металлические бочки.

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