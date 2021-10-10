Заплатят натурой: власти Оренбургской области готовы выдавать продукты за сведения о точках сбыта суррогата

Следователи изъяли 1300 пластиковых бутылок, во многих емкостях обнаружен метанол. Фото: ГУ МВД РФ по Оренбургской области

В Оренбургской области придумали нетривиальный способ изъять из продажи суррогатный алкоголь, который может быть смертельно опасен. Все просто: контрафакт предлагают менять на еду.

Шесть десятков человек уже пострадали, 34 из них умерли – и все из-за того, что бутлегеры сельского розлива изготовили свою продукцию не из этилового, а из метилового спирта. Со склада фальсификат, разлитый в бутылки из-под водки известных брендов, развезли по магазинам. По каким ценам их там продавали, стояли ли они на прилавках и знали ли люди, что покупают «паленый алкоголь», сейчас разбираются следовали.

Уголовные дела возбудили сразу по нескольким статьям. 10 человек задержаны, в том числе собственно предполагаемый производитель поддельной водки, он уже арестован.

Следователи изъяли 1300 пластиковых бутылок и 11 металлических бочек по 200 литров каждая, во многих емкостях обнаружен метанол.

Как далеко разошелся суррогат, пока не ясно. Среди отравившихся есть жители сел из Домбаровского и Адамовского районов, а также села Акжарское Ясненского городского округа и города Орска.

Первые сообщения об отравлениях стали появляться 6 октября, люди гибли целыми семьями. Власти Оренбургской области распространили обращение с просьбой не пить никакой алкоголь вообще – вне зависимости от того, когда и где он был куплен. Но это не помогло - вскоре появились данные о новых пострадавших и погибших.

Сегодня стало известно о новом социальном проекте, который придумали для жителей восточных районов, где сложилась опасная ситуация. Тому, кто сдаст подозрительный алкоголь и укажет на точку, в которой его купил, будут выдавать продуктовые наборы. Нести «паленую водку» нужно в магазины сети «Желен». Что именно входит в перечень продуктов, на который может рассчитывать «докладчик», пока не ясно, но сообщается, что он в разы дороже бутылки спиртного.

Поможет ли эта акция переломить ситуацию, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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