Что посмотреть в Самаре и куда сходить туристам: вертолетка, ракета и футбол на стадионе ЧМ-2018

В Самаре есть, куда сходить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Внутренний туризм в условиях пандемии становится все более востребованным. Россияне путешествуют по разным городам страны, заглядывают и в Самару (кстати, недавно наш город признали не привлекательным для туристов, но в нашем материале мы рассказывали, почему это не так).

В Самаре есть, что посмотреть. Город, который во времена Великой Отечественной войны был запасной столицей, а ныне является столицей космической, обладает культурным наследием, помнит знаменитых земляков, и наконец, просто красив.

Мы собрали лучшие, на наш взгляд, локации, которые можно посетить в городе.

Вертолетная площадка

С вертолетной площадки открывается прекрасный вид на Жигулевские горы и Самарскую луку. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Вертолетная площадка находится в поселке Управленческий и в советские времена там действительно было место для посадки вертолетов. Сейчас площадка из вертолетной превратилась в смотровую, но сохранила название.

После недавней реставрации площадка стала излюбленным местом посещения самарцев. Она привлекает как потрясающими видами, так и собственной красотой.

Вертолетку начали реконструировать в 2020 году, там появились обновленные прогулочные зоны, места для отдыха и игровой комплекс.

Сквер Аксакова

Сквер Аксакова заметно преобразился Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре обновили сквер Аксакова, который располагается на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Там сделали фонтан, лестницу-амфитеатр и поставили скульптуру семьи Аксаковых.

Именно в том месте, где сейчас располагается сквер, стоял дом Аксаковых. Почетный гражданин Самары, губернатор Григорий Аксаков жил там со своей дочерью Олей, которой ее дедушка, знаменитый русский писатель Сергей Аксаков посвятил сказку «Аленький цветочек».

В сквере можно увидеть фрагмент усадьбы XIX века, которую обнаружили при реконструкции.

Ракета/Музей «Самара Космическая»

В городе можно посетить уникальный музей "Самара Космическая". Фото - Яндекс.Панорамы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда приходится слышать, как гости города спрашивают на улицах, как добраться до ракеты, имея в виду музей «Самара Космичекая». И совсем не удивительно, почему хотят увидеть именно его.

Это уникальный музей, который располагается на площади Козлова, названной в честь легендарного советского конструктора Дмитрия Козлова. Кстати, пару лет назад около музея установили его памятник.

У музея также можно увидеть уникальный монумент – единственную в Европе вертикально установленную ракету-носитель в собранном виде. Кстати, состояние ракеты регулярно проверяют специалисты РКЦ «Прогресс». После недавней проверки стало известно, что монумент прослужит еще минимум до 2026 года.

Стадион ЧМ-2018

Новый стадион принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года Фото: Вячеслав СОРОКИН

Стадион «Солидарность Самара Арена» располагается на территории бывшего радиоцентра и был построен специально для чемпионата мира 2018 года.

Вокруг стадиона располагается обширная площадь, которую планируют развивать и застраивать, но пока это территория является тихим местом, которое в основном посещают любители спорта и тихих прогулок с детьми. Отчасти из-за того, что доехать туда, по сути, удобно можно только на машине.

Стадион является домашней ареной для самарской футбольной команды «Крылья Советов», также там играл тольяттинский «Акрон» и проходил финал Кубка России.

Дом-музей Рязанова

Памятник Рязанову установлен около дома, в котором он жил в детстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Фрунзе работает музей Эльдара Рязанова. Известный режиссер, среди известных картин которого «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», в детстве вместе с родителями жил в Самаре.

В музее представлены различные исторические документы и вещи, на вешалке висят куртка и шляпа Рязанова, а также установлен таксофон, который иногда звонит. Тот, кто ответит, услышит голос Рязанова – он читает стихи.

В сквере около музея располагается памятник Рязанову, а также экран, на котором транслируют фильмы режиссера.

В музее также можно увидеть экспонаты, не относящаяся к Рязанову, но имеющие непосредственное отношение к истории города. Так, там размещаются копии писем знаменитого композитора Дмитрия Шостаковича, который в годы войны жил в Самаре и закончил здесь работу над своей Седьмой (Ленинградской) симфонией.

Наследие Шостаковича

Около театра и балета установлен памятник Шостаковичу

Долгое время имя Шостаковича в Самаре не было отмечено. Однако, теперь в городе имеется улица, названная в честь великого композитора. Она как бы соединяет театр оперы и балета, где впервые была исполнена Седьмая (Ленинградская) симфония, с театром драмы, перед которым установлен памятник Чапаеву. Если же продолжить спускаться к Волге, то можно попасть в Струковский парк, где в этом году установили скульптурную композицию в честь первого исполнения вальса «На сопках маньчжурии».

Возвращаясь к Шостаковичу, в сквере у театра оперы и балета можно увидеть памятник композитору авторства скульптора Зураба Церетели.

В городе проходит фестиваль музыкально-театральный фестиваль в честь композитора, где его музыку представляют российские звезды, в том числе музыканты Большого театра.

Бункер Сталина

Многие мечтают попасть в Бункер Сталина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бункер Сталина был построен в Самаре (тогда называющейся Куйбышевом) в годы Великой Отечественной войны, когда город имел статус запасной столицы.

Строительство велось быстро и на удивление незаметно – до сих пор остается загадкой, как смогли вывезти 25 тысяч кубометров грунта так, что этого никто не увидел.

Бункер находится на глубине 37-ми метров, среди прочего там находится зал заседаний и рабочей кабинет вождя. Там хранятся написанные Сталиным приказы, письма и планы.

Бункер Жукова

Зал в бункере Жукова отреставрировали Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В мае 2020 года в Самаре открыли восстановленный зал в так называемом Бункере Жукова.

Зал отреставрировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот объект является бункером Генштаба СССР, построенному в 1941 году. Предполагалось, что бункер будут использовать в случае отступления советских войск на восток страны.

В 2017 году бункер открыли для посещения, там проводятся экскурсии, в основном для официальных делегаций и отдыхающих санатория «Волга».

«На дне»

Около знаменитого бара поставили скульптуру пивовара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бар «На дне» десятилетиями пользуется неизменной популярностью и является визитной карточкой города. Туда стремятся, чтобы попробовать известное на всю страну настоящее жигулевское пиво.

Бар располагается прямо около пивзавода в районе Ульяновского спуска. Там можно как посидеть в баре, так и купить пиво в окошке около него.

В 2017 году там открыли памятник пивовару. Бар пользуется популярностью у туристов самого разного статуса, в 2016 году там побывал американский посол Джон Теффт.

Набережная

Самарская набережная неизменно привлекает посетителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская набережная истинное украшение города. Набережная не берегу Волги является самой протяженной в Поволжье, прогуливаясь там, можно увидеть монумент «Ладья», памятники основателю города Григория Засекина, киногерою фильма «Белое Солнце пустыни» товарищу Сухову, а также скульптурную композицию «Бурлаки на Волге».

На набережной часто проходят всякие фестивали и спортивные соревнования, но она и сама по себе является культурным объектом, куда с удовольствием приезжают на прогулку со всего города в любое время.