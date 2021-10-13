Отопление в Самаре-2021: сколько домов с теплом и куда жаловаться

В Самаре рекордно рано начали включать отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в этом году рекордно рано наступил отопительные отопительный сезон. В первые дни осени губернатор Дмитрий Азаров региона поручил все подготовить к пуску тепла до 10 сентября.

Столь ранний старт отопительного сезона объяснялся достаточно прохладной погодой и неблагоприятной ситуацией с коронавирусом – предполагалось, что тепло в квартирах убережет самарцев от болезней и простуды. Впрочем, по последним данным, в регионе в два раза больше заболевших ОРВИ, чем в прошлом году, а количество заразившихся коронавирусом за сутки превышает 700 человек.

Кого подключили

В первую очередь к теплу в Самаре подключили социальные объекты – школы, детсады, больницы. По последним данным, обеспеченность тепло соцобъектов составляла почти 100%.

Что касается жилых домов, то, по статистике городской администрации, теплом обеспечены порядка 10,2 тысячи домов. Это показатель, также близкий к 100%.

Однако, известны случаи, когда подача тепла приостанавливалась. Кроме того, жители обращают внимание на незавершенные работы по перекладке теплосетей. В этом году в городе масштабно меняют сети.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин, в процессе работы по перекладки сетей выявляются неблагонадежные подрядчики, к которым применяются административные меры.

Работы по благоустройству территорий на месте перекладок планируют завершить до 30 октября.

Куда жаловаться

В Самаре работает горячая линия по вопросам тепла, куда могут обратиться жители. Пожаловаться или задать вопрос можно по следующим телефонам:

266-54-54 – круглосуточно;

337-90-16 – в рабочие дни с 8:30 до 17:30 (16:30 – по пятницам).

Также можно обратиться в районные отделы ЖКХ. В каждом районе действует оперативный дежурный, который принимает звонки круглосуточно. Районные телефоны можно увидеть на картинке ниже.

Телефоны горячих линий по районам

Как отмечают в городской администрации, также отслеживаются жалобы и различные сообщения о подаче тепла из соцсетей.

Алгоритм обработки заявки от граждан следующий – после того, как заявка принимается, она передается в район, откуда поступила жалоба, далее в управляющую компанию, которая занимается домом, и отрабатывается. Отработка заявки контролируется департаментом городского хозяйства и экологии.

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