«За день до аварии Настя была веселая и ждала выходных»: трое молодых людей погибли в ДТП под Самарой

Брат с сестрой погибли в ДТП под Самарой. Фото - соцсети

В Самарской области трое молодых людей погибли в крупном ДТП. Авария произошла в Шигонском районе в пятницу вечером, 15 октября.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, легковой автомобиль ВАЗ-2111 столкнулся с грузовиком на 19-м км трассы «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес». В результате аварии погибли три человека, все они ехали в легковушке. Также травмы получил водитель грузовика, с места ДТП его увезли в больницу.

Погибшими оказались трое молодых людей – брат с сестрой Александр и Анастасия, а также подруга девушки, тоже Настя. Александру было 29 лет, его сестре Насте – 20 лет, ее подруге – 18 лет. Александр был за рулем.

Легковушка оказалась зажата под грузовиком

Как рассказал «КП-Самара» родственник погибших брата и сестры, вечером они ехали с поселка Пионерский в село Шигоны. В поселке у них была квартира, иногда они туда ездили по делам, и в момент аварии возвращались домой, в Шигоны.

О случившемуся их родственнику сообщил сын, также звонили знакомые, рассказывали об аварии. Фото с места аварии он увидел в интернете. «Сейчас же все можно в телефоне посмотреть», - сказал родственник.

Узнав о случившемся, сразу отправился на место происшествия. «Там уже были и полиция, и скорая, и пожарные – много их приехало», - говорит собеседник издания.

Он оказался на месте в тот момент, когда в машине оставалась одна из девушек. Она находилась на пассажирском сиденье спереди, спасатели извлекали ее из разбитой машины. Зрелище было ужасное – кровь, жуткие раны. Увидев это, мужчине стало плохо. «Я даже не знаю, как спасатели сумели ее достать», - рассказывал пораженный родственник. Тело погибшей оказалось зажато в груде металла, которая осталась от легковушки. Удар при аварии был столь сильным, что передняя часть машины, где как раз находились водитель и пассажир, ушла под грузовик.

«Была радостная и приветливая и ждала выходных»

Как рассказали «КП-Самара» родственники погибших, Александр работал в школе, где был слесарем. В свободное время он с удовольствием ходил на рыбалку. У него остались двое детей – мальчики, младшему из которых всего 3 года, его братик лишь немного старше, ему 4.

Сестра погибшего Настя работала в супермаркете кассиром. Всего за день до трагедии ее видели знакомые и отмечали, что она была приветливая и улыбчивая, и радовалась, что уже скоро выходной.

Сейчас объявлен сбор средств в помощь родственникам погибших. Номера, на которые можно отправить деньги, указаны здесь.

Авария произошла в пятницу вечером. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас по факту случившегося прокуратура Самарской области проводит проверку. Правоохранительные органы выясняют подробности случившегося и устанавливают причины аварии. Опрашиваются возможные свидетели. ГУ МВД России по Самарской области также проводит проверку. По предварительным данным, ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу, по которой в тот момент ехал грузовик.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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