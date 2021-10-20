Власти представили проект бюджета Самарской области на 2022 год. На что потратят областную казну

Проект главного финансового документа региона представили на суд общественности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области обнародовали проект бюджета Самарской области на 2022 год. Главный финансовый документ региона на следующий год обсудили на расширенном заседании правительства региона 20 октября. Рассказываем, каким он будет.

Плановый дефицит

Пока бюджет Самарской области на 2022 планируется дефицитным – расходы превысят доходы на 6 миллиардов рублей. Предполагается, что в казну поступит 183,9 миллиарда рублей, а траты запланированы в размере 189,9 млрд.

- Основными источниками пополнения казны по-прежнему служат налог на доход физических лиц и налог на прибыль организаций, они составляют 67% всех поступлений, - отметил министр управления финансами региона Андрей Прямилов. – При формировании бюджета мы учитывали консервативный сценарий социально-экономического развития региона в следующем году. По этому сценарию прибыль организаций в регионе вырастет на 6%, фонд заработной платы – на 5,5%, оборот розничной торговли – на 2,3%.

Также Андрей Прямилов отметил, что уже сейчас в федеральном бюджете Самарской области предусмотрено 24,1 млрд рублей, в том числе 15,5 млрд – на реализацию нацпроектов. Но окончательные данные станут известны только после принятия бюджета РФ на заседании Госдумы.

В то же время госдолг Самарской области в 2022 году вырастет на 6 миллиардов рублей. Из них 4,5 млрд потребуются на реализацию крупных инфраструктурных проектов (это будут бюджетные кредиты), а еще полтора миллиарда потребуются на финансирование дефицита областного бюджета.

Медицина и индексация зарплат

Андрей Прямилов рассказал, на что планируется потратить средства областной казны в 2022 году. Почти две трети бюджета, 117,1 млрд рублей, направят на так называемые первоочередные расходы.

- Это публичные нормативные обязательства региона, меры соцподдержки, фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, страховые взносы ОМС для неработающего населения, а также обслуживание госдолга, - пояснил Андрей Прямилов. – На индексацию зарплат некоторым группам бюджетников до размера МРОТ (13 617 рублей) в казне предусмотрено 1,48 миллиардов рублей. Кроме того, 9,3 млрд рублей потратят на текущее содержание госучреждений.

На полтора миллиарда по сравнению с 2021 годом вырастут расходы на здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусом.

- На эти цели в бюджете заложено 20,464 млрд рублей, - рассказал Андрей Прямилов.

Школы, культура и спорт

В казне заложены многие социальные расходы. Так, предусмотрены средства на обеспечение двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение горячим питанием учеников начальной школы – на это выделят 600 миллионов рублей. На укрепление материальной базы образовательных учреждений выделят 791 миллион рублей, на оснащение их дополнительными средствами безопасности – более 57 миллионов.

848 миллионов планируется направить на молодежную политику – в эту сумму входят проведение форума iВолга, трудоустройство школьников на время каникул, конкурс World Skills, а также проведение 30-й Всероссийской Студенческой весны.

1,146 млрд рублей предполагают направить на соцзащиту, 2,191 млрд – на развитие культуры, 1,4 млрд – на физкультуру и спорт.

- 1,852 миллиарда планируется потратить на переселение из аварийного жилья, еще 2,4 миллиарда – на решение проблем обманутых дольщиков, 561 миллион – на программу формирования комфортной городской среды, - сообщил Андрей Прямилов. – Более миллиарда рублей направят на реконструкцию объектов снабжения питьевой водой.

Также в проекте бюджета заложены расходы на строительство набережной в Автозаводском районе Тольятти – 185 миллионов рублей в 2022 году, а также дополнительные средства в 2023-м.

Миллиарды на дороги

Приличные суммы предусмотрены на дороги. Расходы дорожного фонда в 2022 году предположительно составят 22,2 млрд рублей. В эту сумму войдут как ремонт существующих дорог, так и строительство новых магистралей

5,7 млрд собираются потратить на содержание дорог, 6,8 млрд - направят на капремонт и ремонт автомагистралей (из них 4,2 млрд – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»). 5,3 миллиарда рублей хотят потратить на строительство и реконструкцию дорог.

В частности, предполагается, что в 2022 году начнется строительство первого этапа магистрали «Центральная от пр.Кирова до границ город. На это запланировано 3,2 миллиарда рублей, а в целом на три года на строительство этой дороги из областного бюджета намерены выделить 9 миллиардов.

Проект бюджета пока не окончательный. Свои пожелания к главному финансовому документу региона выскажут общественники. После этого он поступит на обсуждение депутатам Самарской губернской думы, которые также внесут свои поправки.

А вы бы на что бюджетные деньги потратили?

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