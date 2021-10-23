В Оренбуржье задержали еще двух торговок с поддельным алкоголем

У подозреваемых нашли нераспроданный алкоголь. Фото: ГУ МВД РФ по Оренбургской области

Еще двух торговок с контрафактным алкоголем задержали в Оренбургской области, в Орске. Именно у них водку в начале октября купила семейная пара: женщина в итоге скончалась, а ее сожитель попал в реанимацию. Тогда от отравления суррогатной водкой погибли более 35 человек. В первые дни тела находили в квартирах, автомобилях и на улице, потом люди умирали в реанимации. Несколько дней возникали и новые очаги отравления. Жители Орска и окрестных сел были напуганы, власти предупреждали об том, насколько опасно сейчас покупать алкоголь. По городу ездили машины с громкоговорителями.

Производителей суррогатного алкоголя задержали быстро. Как выяснилось, трое жителей Орска сами "смешивали" суррогат, хранили на складе и реализовывали по торговым точкам. Нашли два подпольных склада: один с металлическими бочками, второй - с пластиковыми бутылками. После этого волна отравлений прокатилась по всей стране. Казалось бы, все нелегальные торговцы должны быть напуганы. Но возле Орска задержали еще двух бесстрашных продавщиц, которые не избавились от "паленки".

Все бутылки конфисковали. Фото: ГУ МВД РФ по Оренбургской области

Полицейские установили личности продавшиц после отработки оперативной повестки. На них указали жители окрестных домов. Полицейский наряд приехал к 60-летней подозреваемой и нашел 17 бутылок контрафактной водки за собачьей будкой. У второй продавщицы нашли еще 16 бутылок. За то время, которое прошло с момента отравления, торговки не избавились от возможного яда. Наверное, они хотели продать эту водку, когда шум вокруг ситуации поутихнет.

В любом случае, сейчас бутылки с водкой изъяли и отправили на экспертизу. Все данные проведенной проверки тоже переданы следователям и им предстоит принять решение, что дальше делать с торговками контрафактом.

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