«Они были знакомы»: в Орске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Подозреваемый в жутком преступлении задержан. Фото: скрин видео

В Орске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении девушки, которую нашли в чемодане накануне. Им оказался 42-летний местный житель. Он был знаком с погибшей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

О жутком убийстве в Орске стало известно вчера, 23 октября. Дети, играющие у дома №47а по улице Станиславского, неожиданно обнаружили около подъезда чемодан. Заглянув в него, они окаменели от ужаса – внутри оказалось женское тело. Дети побежали за родителями, те незамедлительно вызывали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, выяснились леденящие кровь подробности – у жертвы не было головы, а мертва она была уже как минимум сутки.

На записях камер видно, как злоумышленник тащит чемодан с телом жертвы. Фото: скрин видео

Дело сразу было передано в Следственный комитет РФ. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил в максимально сжатые сроки выяснить личность виновного в совершении чудовищного преступления.

Следователи действовали быстро. Им удалось почти сразу установить личность жертвы. Как оказалось, это 39-летняя местная жительница. Оперативники поехали к ней домой, вскрыли квартиру и провели обыск. Также удалось обнаружить записи с видеокамер наблюдения, на которых видно, как ночью предполагаемый преступник тащит чемодан с жутким содержимым.

Правоохранители действовали быстро. Фото: скрин видео

- После установления личности погибшей, оперативниками были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки,- сообщает Следственный комитет РФ.

Первоначальная информация подтвердилась во время дальнейших следственных действий. Всю ночь правоохранители разыскивали расчленителя, и под утро им удалось установить его местонахождение.

Подозреваемого нашли и задержали под утро. Фото: скрин видео

- Мужчина был задержан и в ближайшее время будет допрошен,- сообщает Следком.

Также сообщается, что подозреваемый уже признался в совершении злодеяния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Орске дети обнаружили около многоэтажки чемодан с телом женщины

Местные жители рассказали, что тело расчленили, а головы у трупа нет (подробности)

Следователи поделились видео с места, где нашли труп женщины в чемодане в Орске

Тело обнаружили игравшие рядом дети. Сейчас следователям предстоит определить, кто доставил сюда страшный груз (подробности)