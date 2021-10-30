Озеро мелеет, колодцы высыхают: в Самарской области незаконный карьер может лишить воды тысячи людей

Песок добывают в 450 метрах от жилых домов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В ближайшее время рискуем остаться без воды. В колодцах она уже ушла настолько, что местные жители только руками разводят: никогда такого не было. Смотрел на наше озеро по снимкам из космоса и на электронных картах, и видно, как за последний год оно сильно уменьшилось, - Александр из поселка Жареный бугор писал жалобу президенту, обращался в прокуратуру, минлесхоз, райадминистрацию, Росреестр – а результата нет до сих пор.

Песчаный карьер работает в 450 метрах от поселка. Причем незаконно. Этот участок относится к землям населенных пунктов. Копать здесь можно только для того, чтобы что-то построить. Но ООО «СЭНДИ» добывает там песок уже не один год. КамАЗы ездят туда-сюда почти каждый день.

В прошлом году после многочисленных жалоб людей и публикаций на сайте «КП-Самара» контору… оштрафовали.

Естественно, ее деятельность на этом не закончилась. Карьер все углубляется. И хотя до этого чиновники жителей пытались успокоить, что на количество и качество воды незаконная разработка никак не повлияет, этот год показал, что, увы, дело обстоит совсем иначе. Первый на очереди – поселок Жареный бугор, также без воды может остаться санаторий «Циолковский» и строящийся «Экопарк». Как идет водная жила в этом районе и сколько еще населенных пунктов могут попасть под удар, нужно разбираться специалистам.

После проверок добычу песка немного законспирировали, но не прекратили Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После повторной череды жалоб сотрудники Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры 15 октября все-таки выехали на место и своими глазами убедились: песок по-прежнему добывают, карьер растет.

- В тот же день мы направили информацию и материалы обследования в Управление Росреестра по Самарской области, министерство лесного хозяйства региона и администрацию Красноярского района для принятия мер в рамках компетенции, - сообщили жителям поселка Жареный бугор представители надзорного ведомства.

Однако точно также было и в прошлом году: после проверки все получили информацию, отчитались руководству о проделанной работе, но на деле ничего не изменилось.

Жители просят властей не просто наказать компанию-нарушителя, а заставить ее привести участок в первоначальный вид. Удастся ли им этого добиться, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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