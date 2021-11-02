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Общество2 ноября 2021 9:20

«Норовят спихнуть нам ребенка и смотреть дома сериалы»: откровения воспитательницы из Самары о работе в локдаун

Воспитательница детского сада рассказала, с чем ей пришлось столкнуться во время работы в дежурной группе в период коронавирусных ограничений
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Не все родители готовы самостоятельно развлекать детей во время локдауна

Не все родители готовы самостоятельно развлекать детей во время локдауна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусные ограничения и локдаун, который вот уже вторую неделю длится в Самарской области, внесли свои коррективы и в работу детских садиков. По постановлению региональных властей работу продолжают только дежурные группы – сюда могут привести детей те родители, которые вынуждены работать в пандемию. Однако в действительности все оказалось не так однозначно. Воспитательница одного из детских садов города откровенно рассказала журналисту «КП-Самара» о работе во время локдауна.

Домохозяйки несут «справки»

В детском садике я работаю уже несколько лет. Всякого насмотрелась за это время, и на детей, и на родителей. Одни мамаши с чада буквально пылинки сдувают и до школы норовят с ложки кормить и попу подтирать, другим лишь бы спихнуть кровиночку в сад на воспитателей. В пандемию крайности только обострились. Вот, казалось бы, уже есть опыт работы в прошлый локдаун, и сейчас все должно было пойти как по маслу – ан нет, пожалуйте, старые проблемы на новый лад.

У нас сейчас работают только дежурные группы. Предполагается, что родители самоизолировались, и сами с детьми дома посидят. Ага, щазз. Просто какой-то шквал заявлений нас обрушился. Дескать, заберите христаради, работаю, никак не могу дома оставить. Несут заявления даже те, про кого я точно знаю, что она домохозяйка, не работает, и будет весь день сидеть сериальчики смотреть. Одна такая даже справку раздобыла от «работодателя». Не знаю, где она ее взяла, как и с кем договаривалась, но ребенка мы приняли в дежурную группу, куда деваться. Другая по документам мать-одиночка, с отцом дочки не расписана, хотя он с ними живет. Она продавщица в «Пятерочке», работает. И ведет дочку в дежурную группу, хотя папаша у них безработный и вполне мог бы посидеть с девочкой сам.

«Я с ним тремя с ума сойду»

Некоторых мамочек мне, если честно, жалко. Вот есть у нас одна мама, старший ребенок в саду, у меня в группе. А она в декрете с новорожденными двойняшками сидит. Папа у них – водитель автобуса, работает как работал. Так она буквально умоляла оставить старшего в саду. Дескать - я же с ними тремя совсем с ума сойду. А что я сделаю? Правила есть правила.

Тем, кто работает неофициально, вообще только посочувствовать можно. Есть у нас мама-одиночка, маникюршей работает, еле концы с концами сводит. Салон их в локдаун прикрыли, ребенка в дежурную группу мы взять не можем. Она аппарат из салона забрала и дома теперь клиенток принимает, а ребенок целыми днями мультики смотрит. Ну а куда ей деваться?

«Болеют друг за дружкой»

Зато те счастливчики, которым удалось пристроить сыновей и дочек в дежурные группы, пользуются своим правом по полной. Норовят впихнут нам детей в любом состоянии. Сопли, кашель, ОРВИ – неважно. Медсестра их по утрам осматривает, так некоторые родители норовят медиков обмануть. Напичкают малыша лекарствами перед отправлением в сад, пройдут контроль. А потом, когда им звонишь – мол, заберите ребенка, он нездоров, идите на больничный, начинают права качать. Я понимаю, у кого-то действительно сложная ситуация и всем надо работать. Но ведь этот больной всех вокруг перезаражает. Я уж молчу, что и мы, воспитатели, регулярно от детей заражаемся. Да, от коронавируса и от гриппа мы все привитые, но мало ли сезонных ОРВИ вокруг! Так и болеют друг за дружкой, по кругу.

«Дети чокаются после выходных и снимают нас на телефон»

С другой стороны иногда и страшно детей надолго с родителями оставлять. В некоторых семьях не воспитание - просто жизнь по течению. У нас ребята из вполне благополучных семей приходят после выходных дома и чокаются кружками с чая. Родители ведь для всех - главный пример.

Была история - приходит ко мне мамочка, и с порога начинает кричать, мол ребенок у нее матом ругается, что же мы не следим за тем, что в садике происходит. Я убеждала ее, что у нас такого нет, но она была настроена очень резко. А потом за ней заглянул муж - и с порога: "Ну че, б... идем?". У меня вопросов не осталось. А вот она к мужу привыкла - и не слышит.

Зато правовая грамотность у ребят на высоте. Есть у меня воспитанники, которые с телефоном ходят по группе и снимают как я разговариваю, или как нянечка компот наливает. "Мне мама сказала, чтобы вы знали, что не имеете права меня наказывать". У нас многие злятся на такое, а как защититься тоже непонятно. Не будешь же у ребенка силой телефон отбирать. А ведь это, чтобы ни думали родители, тоже противозаконно. Однажды такое видео не со мной, слава Богу, выложили ВКонтакте. У меня коллега плакала просто: вроде, ничего страшного не снято, но какие комментарии пишут.

Но это все, конечно, не самое главное. В основном у нас дети хорошие и работать с ними приятно. Того же хочется пожелать и взрослым. Ну и хочется, чтобы скорее коронавирус исчез и мы смогли жить полноценной и нормальной жизнью.

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