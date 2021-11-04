Лучшим тренером октября в РПЛ стал наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин

Игоря Осинькина уже оценили местные фанаты Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин стал лучшим тренером октября по версии экспертов и болельщиков Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Эксперты канала МАТЧ Премьер проголосовали за главного тренера "Зенит" Сергея Семака.

Для тренера самарцев это высокое достижение: команда только в этом сезоне вернулась в РПЛ, начала игры не слишком успешно. А в октябре практически совершила чудо, выиграв три игры из четырех и проиграв только ЦСКА, да и то после того, как забили первыми.

На выезде "Крылья" обыграли "Динамо" со счетом 1:0, затем дома - Нижний Новгород, забив два безответных мяча. И затем на выезде удивили фанатов победой над "Краснодаром": единственный гол в матче забил Владислав Сарвели.

- Со всеми лидерами чемпионата мы встретились, на своей шкуре их уровень почувствовали. Нам сейчас легче, мы перестали играть с соперниками такого уровня с каким-то маленьким комплексом. Нам надо от него избавляться. Если вы меня спросите, что я сказал после игры, то я подчеркнул, что с такими командами мы можем ощущать себя на равных, - так прокомментировал последнюю игру тренер.

Команда хорошо смотрелась в прошедшем месяце, а нападающий клуба Иван Сергеев даже заинтересовал тренера национальной сборной и получил вызов в итоговый состав сборной России.

Сейчас "Крылья Советов" занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Из них 9 - в октябре. От шестого места команду отделяют два очка. Следующую игру "Крылья" проведут дома с "Химки", шестого ноября.

Самарскому тренеру Игорю Осинькину - 56 лет. В "Крылья Советов" он пришел в июле 2020 года, перед ним руководство клуба поставило задачу - вернуться в РПЛ. Это удалось сделать успешно, команда в прошлом сезоне стала победителей Первенства ФНЛ и дошло до Кубка России, уступив здесь "Локомотиву".

Ранее тренер возглавлял "Чертаново", которые играли в ПФЛ, затем за два сезона попали в ФНЛ и остановились только в шаге от выхода в элиту российского футбола, заняв 5 и 3 места в двух сезонах.

Карьеру футболиста Осинькин закончил в 1993 году.

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