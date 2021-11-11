Тольяттинский таксист больше года совращал дочь своих знакомых

Льва задержали весной 2021 года Фото: соцсети

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело 55-летнего Льва Р. Теперь уже бывшего таксиста обвиняют в целой серии надругательств над маленькими детьми. За последние несколько недель стало известно о новых жутких эпизодах.

Очередной жертвой мужчины, по версии сыщиков, стала 12-летняя Таня (имя изменено), дочка его знакомых. На момент совершения преступлений ей было всего девять. Сыщики выяснили, что издеваться над школьницей Лев начал как минимум в 2018 году.

— Он оставался с ней наедине и трогал за половые органы. Преступления совершались систематически. Родители ничего не подозревали и просто оставляли дочку этому человеку. Она в силу беспомощного состояния не могла оказать сопротивления, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как выяснили оперативники, ребенок попадал в аналогичные страшные условия больше года. Это случалось 19 и 30 октября 2018-го, с 23 июня по 18 июля 2019-го, 8 августа и 17 декабря 2019-го... Точное количество случаев еще только предстоит выяснить. Злодей приводил девочку как в свою квартиру, так и в съемную — на Новопромышленной. Как уже сообщала «Комсомолка», доставалось и другим детям.

Льва арестовали весной этого года. Последнее уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера возбудили накануне, 10 ноября. Он сейчас сам активно дает показания, есть и свидетельства соседей, а также другие улики.

Автолюбитель уже имел серьезные проблемы с законом. В апреле 2012 года он оказался замешан в громком убийстве 53-летней Надеждой Шароновой и ее 33-летней дочери Натальи в ульяновском поселке Чердаклы. Их лишили жизни с применением ножа и молотка.

Льва в итоге признали не исполнителем, но участником нападения. Он, согласно решению суда, выполнял только роль водителя, а также закрывал гараж, где все происходило. Преступники не успели скрыться, полицейские поймали их на месте. Близкие погибших до сих пор сомневаются, что расправу учинил только один человек.

Сейчас в списке статей у задержанного сплошь преступления сексуального характера. Среди потерпевших также значатся его 9-летний сын и местная жительница 2011 года рождения — снова дочь его знакомых. Разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ранее судимый за убийство таксист из Тольятти надругался над своим малолетним сыном

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан (подробности)

Тольяттинского таксиста обвиняют в сексуальных издевательствах над маленькими детьми

Среди жертв мужчины даже его собственный сын, не исключено, что в деле появятся новые эпизоды (подробности)

«Он дома, надеемся, что там и останется»: что происходит с делом об убийстве педофила в Самаре

Журналисты «Комсомолки» узнали, как продвигаются разбирательства по делу мужчины, обвиняемого в расправе над обидчиком двух девочек (подробности)