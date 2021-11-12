Валерий Гришко отмечает 70-летие: пять фактов из жизни самарского артиста

Валерий Гришко отмечает юбилей

В пятницу, 12 ноября, поздравления с 70-летием принимает художественный руководитель Самарского академического театра драмы им М. Горького Валерий Гришко. Режиссер, педагог и артист, он хорошо известен своими постановками в театре и громкими ролями в кино, в которых демонстрировал образ великих личностей.

Мы собрали несколько интересных фактов из жизни артиста.

Критика после «Левиафана»

После выхода фильма «Левиафан», где Гришко сыграл роль священника, актер оказался под градом критики, в том числе, в Самаре, когда общественники разместили открытое письмо региональному министру культуры, отметив там, что фильм исключительно в отрицательном свете показывает российское государство и церковь. Гришко тогда ответил, что подобную реакцию вызывает любая картина, так или иначе демонстрирующая неприглядные стороны российской действительности. В дальнейшем самарский депутат судился с актером, но процесс проиграл и выплатил Гришко компенсацию.

Роль патриарха Никона

До «Лефиафана» Гришко предстал на телеэкранах в роли реформатора церкви патриарха Никона. В 20-серийном фильме Николая Досталя «Роскол» рассказывается о тяжелом периоде российской истории, когда произошел раскол русской Православной церкви. В картине рассказывается о судьбах как патриарха, так и царя Алексея Михайловича Романова, за которым закрепилось прозвище «Тишайший», боярыни Морозовой и протопопа Аввакума.

Награда от министерства обороны

В 2018 году Валерий Гришко получил награду от Министерства обороны РФ за спектакль «Завтра была война», он был его режиссером-постановщиком. Спектакль рассказывает о времени непосредственно перед Великой Отечественной войной, о жизни школьников. Ребята не знают, что война начнется уже очень скоро, а некоторым из них осталось жить считанные дни. А случившаяся в классе трагедия стала своего рода подготовкой к завтрашним жертвам.

Художественный руководитель театра драмы

Валерий Гришко является художественным руководителем театра драмы в Самаре, а до этого был главным режиссером театра. Фактически, он и был худруком после того, как ушел из жизни Вячеслав Гвоздков, который руководил театром более 20 лет.

Главная роль в фильме «Главный» о полете в космос Гагарина

В 2015-м году на экраны вышел фильм «Главный», рассказывающий о легендарном советском конструкторе Сергее Королеве, главную роль исполнил Валерий Гришко. После премьеры зрители и специалисты отметили не только то, как точно актер отразил личность конструктора, но и несомненное внешнее сходство артиста и прототипа его персонажа.

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