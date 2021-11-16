Обещал кровавую бойню: самарские полицейские ищут парня, который грозился прийти в школу с гранатой и ножом

Около школы дежурили экипажи Росгвардии и МВД, но никого подозрительного задержать не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Будет кровавая бойня!» - сообщения с таким содержанием в воскресенье, 14 ноября, стали появляться в разных группах соцсети ВКонтакте, как грибы: в предложенных постах, в комментариях. Их удаляли, а через какое-то время нечто подобное появлялось в другом месте.

Некто Даниил обещал устроить ЧП в обычной школе в Кинеле – небольшом городке в 35 км от Самары с населением 35 тысяч жителей.

«15 ноября в 8.15 я приду в школу и устрою там кровавую бойню, - говорилось в публикации. - Я принесу охотничий нож, который не зафиксирует никакой металлодетектор. И самодельную гранату, состоящую из алюминия, которая не светится на детекторах. Будет самый кровавый теракт! Удачи».

Часть подписчиков соцсетей пытались понять, что происходит и вызвать Даниила на диалог. Другие сделали скриншоты его сообщений и принялись звонить в полицию.

Подобные сообщения стали появляться в соцсетях в разных группах в ночь с 14 на 15 ноября Фото: скриншот

- Первые публикации появились около трех часов ночи, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – В дежурную часть сообщения об этом начали поступать примерно с 6 часов утра.

В школу направили сразу экипажи полицейских и сотрудников Росгвардии. Однако никого подозрительного задержать ни в восемь, ни в девять утра, ни позже – не удалось.

Сейчас полиция пытается выяснить, кто скрывался за страничкой Даниила. На фотографии, выложенной там, лица не разглядеть, на переднем плане – жёлтая мягкая игрушка. Никаких данных о себе, кроме даты рождения (которая, вероятно, не имеет никакого отношения к реальности) – нет.

В ГУ МВД России по Самарской области от комментариев на эту тему отказались. Однако, по данным собственных источников «КП-Самара», 15 ноября в кинельской полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Если «Даниила» удастся задержать и отдать под суд, то ему грозит штраф до 700 тысяч рублей либо реальное лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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