«А ты с какого боку здесь?»: депутат Штейн рассказал, чему удивились опера, зайдя в усыпанную мефедроном квартиру

Денис Штейн не признает вину Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Она истерила, я не понимал, что происходит, и тут появились полицейские. Все встало на свои места, - самарский депутат Денис Штейн дал показания по громкому делу о сбыте наркотиков. Его задержали 27 ноября прошлого года в квартире любовницы Екатерины. Отношения после этого разладились, а народный избранник оказался за решеткой, хотя ранее был уверен: с этой девушкой у них «то самое, настоящее».

Странное поведение

Денису Штейну 30 лет, пару лет назад он стал депутатом от «Единой России» по Советскому району Самары, особое внимание обращал на борьбу с наркотиками, часто говорил о том, насколько они губительны и как важно ловить за руку тех, кто их распространяет. По иронии судьбы прошлой осенью за руку поймали его. Впрочем, Штейн утверждает, что все не так просто и во всем может быть виновата его возлюбленная Екатерина:

- В ночь с 26 на 27 ноября я возвращался в Самару из Ульяновска, мне позвонила Катя, настаивала на том, чтобы я приехал к ней. Я был уставший, но все-таки сделал, как она просила. На следующий день, 27 ноября, я решил познакомить ее с моими друзьями. Вечером мы собрались уже у меня дома. Катя постоянно с кем-то созванивалась, переписывалась, объясняла это какими-то «личными делами». Потом, когда мы собрались продолжить вечер у ребят, уже в машине она начала истерить, что ей нужно срочно домой, нам пришлось изменить маршрут.

Полицейские нашли в доме Екатерины крупную партию наркотиков Фото: Соцсети

Все четверо поднялись домой к Екатерине. При этом обратили внимание на то, что на лестничной площадке стояли какие-то люди. Впоследствии выяснится, что это были полицейские, которые ждали, когда вся компания разденется, немного расслабится, после чего, минут через 15 стражи порядка позвонили в квартиру.

- У себя дома Катя продолжала вести себя странно: заметно нервничала, металась по квартире, при этом продолжала переговариваться с кем-то по телефону, - вспоминал Денис Штейн. – Когда в дверь постучали, мой друг Никита подошел спросить, кто там. Ответили, что соседи, Катя без промедления открыла дверь, внутрь ворвались люди в масках, положили меня и Никиту на пол, прижав нас автоматами. После этого зашли люди в штатском.

Признание под давлением?

Стражи порядка впоследствии рассказывали в суде: наркотики и деньги в квартире были буквально повсюду. Смятые купюры разного достоинства, в том числе и 1000 рублей находили среди бумаг и вещей. Белый порошок был просто рассыпан по плите, упаковки «синтетики» нашли в столе в детской, в толстовке на диване и в черном пакете. На вопрос «Чье это?» Денис Штейн ответил, что его.

- Все было не совсем так, - уточнял Денис Штейн в своих показаниях. – Полицейские, когда зашли в квартиру, сразу спросили, где наркотики, Катя ответила, что на плите. Один из них спросил меня: «Ну что, с ней будешь «грузиться» или один пойдешь?» Я назвал себя: имя, фамилию, должность, объяснил почему я здесь. А в ответ услышал: «А ты с какого боку здесь?» Насколько я понял, они пришли задерживать кого-то другого.

Рассмотрение уголовного дела в суде близится к концу Фото: Александра БУДАЕВА

В судебном заседании полицейские не отрицали: да, депутата в квартире у Екатерины встретить они не ожидали. Понятые в суде подтверждали: опера говорили, что, по их информации, к распространению наркотиков могла быть причастна хозяйка квартиры, в которой проводился обыск. Признательные показания Штейна для всех стали неожиданностью.

- Нет, снова не так. На меня «давили», настаивали, что я должен все взять на себя, - излагает иную версию событий Денис Штейн. – Катя плакала и просила помочь ей. Я вынужден был согласиться, и на видео сказал, что вещество на плите принадлежит мне, хотя это было не так. Но когда из какого-то пакета достали еще сверток, это было уже слишком. В личной беседе опера мне сразу сказали: приходили не по мою душу. Но «попал» в итоге я.

Кому поверит суд, пока не ясно. Но рассмотрение этого уголовного дела уже подходит к концу. За покушение на сбыт наркотиков Денису Штейну «светит» реальный срок – до 15 лет лишения свободы.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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