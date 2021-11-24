Пропавшую девушку выдали замуж за мертвого старика: какие преступления вменяют черным риелторам из Тольятти

Риелторов из Тольятти обвиняют в похищениях и убийствах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2009 году в Тольятти пропала Надежда Барменкова и ее 3-летняя дочь Полина. Вполне вероятно, что обе были убиты ради двух квартир, которые Надежда получила по наследству от бабушки. Тела женщины и ребенка так и не были найдены. Зато выяснилось, что каким-то образом после исчезновения Надежда умудрилась выйти замуж за старика, который к тому моменту был уже несколько месяцев как мертв. Как это получилось, разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Таинственное исчезновение

Весной 2009 года Надежда Барменкова из Тольятти получила по наследству от бабушки две квартиры. Восстановить утерянный паспорт, получить наследство и продать его Надежде помогли риелторы. Вот только, вероятнее всего, никаких денег Надежда не получила и вместо этого была убита. Также, как и ее дочь Полина.

В последний раз Надежду Барменкову видели осенью 2009 года. Тогда ее официально выписали из квартиры на ул.Куйбышева в Тольятти, где она ранее много лет жила со своей дочкой. Предполагалось, что она переедет на ул.Фрунзе, 17, где Дмитрий Пронин подарил ей собственную долю недвижимости.

Вот только и сам Пронин бесследно исчез примерно в то же время:

- Он бросил работу, выпивал, часто приводил к себе дружков, - рассказывала позже следователям родственница пропавшего Дмитрия, которая жила по соседству. – В апреле 2009 года он прибежал ко мне в одних носках и попросил дать ему какую-то обувь. Он был вроде бы трезвый, но какой-то испуганный. Но не сказал почему. Надел сланцы и был таков. Больше его никто не видел.

Судьба Дмитрия Пронина также остается неизвестной. Вероятнее всего, он был убит, хотя тело его до сих пор не было найдено.

Девушка-двойник

На самом деле ни Надежда Барменкова, ни ее дочка Полина в квартире на ул.Фрунзе,17 ни разу так и не появились. Более того, в течение года «собственность» Барменковых продала по доверенности все та же компания риелторов, которая ранее занималась оформлением ей наследства.

Покупателям говорили, что Барменкова живет в селе Жигули с больной дочерью. Чтобы получить согласие органов опеки на сделку, Полине и ее маме «приобрели» дом в селе Новочеремшанск Ульяновской области (на самом деле документы оказались поддельными, а дом принадлежал и принадлежит совсем другим людям).

Туда, где присутствие Барменковой было обязательным, приходила ее двойник. Выпрямить волосы, поярче «нарисовать» глаза, отрезать косую челку – за свои «услуги» лже-Надежда получила 5000 рублей. По делу она проходит свидетелем, своего участия в сделке не отрицает, но уверяет: была уверена, что помогает женщине с больным ребенком. Хотела, как лучше, а в итоге «вляпалась» в криминал.

Фиктивный брак

В последний раз имя Надежды Барменковой «всплывает» в 2010 году при оформлении документов на «трешку» на Московском проспекте, 3 в Тольятти.

- У нас был клиент, готовый купить подобную квартиру. Проблема была в том, что у недвижимости было два собственника, один из которых умер от старости, и в права наследства после этого никто не вступил. Тогда мы и вспомнили про Барменкову, - описывала в своих признательных показаниях всю картину Елена Загорская.

- Да-да, я помню этот случай. Мужчина был пожилым, девушка – молодой, требовалось изготовить для них свидетельство о заключении брака, - Екатерина Мартьянова, которая, по версии следствия, за подделку документа получила 1500 рублей, и знать не знала, что оба «супруга» в момент брака уже были мертвы.

При помощи хитрости риелторов Надежда Барменкова «вышла замуж», «овдовела» и вступила в наследство – и все это за 2010 год. За «трешку» на Московском проспекте вся компания получила около 2 млн рублей, деньги поделили между собой.

Дошли до суда

История эта вскрылась по нескольким причинам: задолго до исчезновения Дмитрий Пронин составлял настоящее завещание, и наследники, мягко говоря, удивились, когда в его квартире появились иные собственники. Сотрудница Росреестра, оформлявшая одну из сделок, заметила несостыковки в датах, решила уточнить, как правильно, у нотариуса, который якобы заверял документ, и выяснила, что бумаги поддельные. И дальше пошло по нарастающей: документы, сделки, печати и подписи то и дело оказывались ненастоящими.

Возбудили уголовное дело. По итогам расследования под суд отдали с десяток человек, часть уже выслушали приговоры, в ближайшее время в Самарском областном суде должны начаться слушания по делу Лилии Малебской и ее четырех предполагаемых сообщников. Им вменяют несколько эпизодов мошенничества, похищение людей, вымогательство и убийство. Рассматривать это уголовное дело будет суд присяжных.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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