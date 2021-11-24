Звонил без сим-карты: как в Самаре «заминировали» два торговых центра

На местах происшествия работали экстренные службы. ФОТО: ДТП 163 Самара/Ewgeni Kaktus Фото: соцсети

Неспокойное утро выдалось у самарских правоохранителей накануне. Утром 23 ноября 2021 года им пришлось выезжать сразу к двум торговым центрам и искать там бомбы. К счастью, тревога оказалась ложной, но многим людям пришлось весьма долго постоять на морозной улице и ждать, пока ситуация уляжется.

Тревожный звонок в местном управлении МВД прозвучал в 9:32. Неизвестный позвонил на службу 112 и сообщил, что в торговом центре «Московский», который уже практически сменил название, заложена бомба. Такая же ситуация и в ТЦ «Русь на Волге» — тоже на Московском шоссе, но уже в другой части города. Информацию тут же передали в районные отделы полиции.

— На места происшествий выехали все оперативные службы. Там работали группы разминирования, кинологи со служебными собаками. Осмотрены были пути подхода, прилегающая территория, центральные и запасные входы, подвалы. Дежурила скорая помощь, — отмечают стражи порядка.

Из «Московского» пришлось эвакуировать 160 человек. Из «Руси», где большая часть магазинов еще не работала — 51. К счастью, в ходе работы силовики не обнаружили взрывных веществ и устройств.

Люди вернулись на места, но у полицейских работа осталась. Теперь им предстоит найти того, кто сообщил о «минировании» сразу двух ТЦ.

— Установлено, что звонок осуществлен посредством телефона без сим-карты. Imei этого телефона также установлен. Поиски звонившего находятся в активной стадии, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Нарушителю спокойствия придется отвечать в рамках уголовного кодекса. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Расследование продолжается. Подозреваемых пока нет.

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