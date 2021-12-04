Любимая оплатила такси: беглый заключенный из Самары рассказал, как ему удалось вырваться на волю

За плечами Радика Гайфутдинова множество судимостей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

4 декабря в Красноглинском районном суде решали, что делать с Радиком Гайфутдиновым. 2 декабря он сбежал из исправительной колонии №6 в поселке Управленческом, где отбывал наказание за кражу драгоценностей и хищение оружия.

- Он занимался ремонтом в здании ведомственной столовой на территории, прилегающей к колонии. Вследствие халатности, допущенной должностными лицами ИК-6, ему удалось покинуть здание через окно первого этажа, - рассказали следователи.

На счету беглого преступника – множество судимостей, в том числе, за избиение человека до смерти. В отношении сотрудников колонии уголовное дело возбудили по статье «Халатность», на поиски Гайфутдинова бросили все силы – причем не только ФСИН, но и полиции.

Задержали Радика Гайфутдинова 3 декабря в Безенчуке, после чего привезли обратно в Самару.

Мужчина сбежал через окно первого этажа, когда делал ремонт в ведомственной столовой Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

- До Безенчука он добирался на такси, которое ему оплатила любовница, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Что делать с беглецом, решали сегодня в Красноглинском районном суде. На заседании Гайфутдинов заявил, что сбежал… спонтанно: мол, никаких планов побега не строил, но, когда представилась возможность, просто ею воспользовался.

По решению суда мужчину отправили в СИЗО на один месяц – оттуда он вряд ли сможет сбежать. Статья 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы» позволяет увеличить срок заключения беглецу, причем довольно существенно – добавить могут до четырех лет.

Понесет ли какую-то ответственность возлюбленная Гайфутдинова, пока не совсем ясно: с одной стороны, к побегу она вроде бы не причастна, а с другой – знала о нем и даже помогла беглецу добраться до нужной точки.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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