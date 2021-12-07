В Самаре произошел пожар на Птичьем рынке: сгорел ангар для животных и места, где продавали необычные товары

Пожар на Птичьем рынке начался рано утром Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре рано утром во вторник, 7 декабря 2021 года, на знаменитом Птичьем произошел крупный пожар. Там, по словам очевидцев, загорелся ангар, где продавали животных и всякую утварь для них.

Тревожная информация поступила дежурным МЧС в 04:32. Судя по словам заявителя, полыхало уже вовсю. На Ново-Возкальную, 2 а, где расположена «Птичка», незамедлительно выехали оперативные службы.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений был установлено, что горят торговые павильоны на открытой территории. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На место происшествия вместе со спасателями выехала мэр города Елена Лапушкина. Руководил работами пожарных на месте начальник областного ГУ МЧС Олег Бойков.

На месте происшествия работали более ста пожарных Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

— В 6:32 пожар был локализован. В 9:30 пламя полностью ликвидировали. На месте происшествия работали 122 человек и 38 единиц техники. В качестве дополнительных средств привлекались пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд с железнодорожной станции «Самара», — добавляют в ведомстве.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас эксперты устанавливают причины пожара и ущерб от него.

Блогер Евгений Щекин опубликовал в сети видео с места происшествия. По его словам, больше всего пострадал ангар, где продавали животных. Были ли там зверушки во время ЧП - пока неизвестно.

Отметим, что рынок очень известен в городе. Бытует мнение, что там можно купить почти все. Там встречаются очень необычные товары. Недавно «Комсомолка» делала подборку самых интересных из них.

Теперь люди гадают, что же случилось? Горожане не исключают, что рынок подожгли.

— Совсем недавно появились новости, что там планируют застройку. И вот он загорелся. Я не думаю, что это совпадение, — поделился с «КП-Самара» мнением местный житель Иван Петров (личные данные изменены).

Выяснить, имеется ли здесь криминальная составляющая, предстоит правоохранителям. Региональная прокуратура уже начала проверку. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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