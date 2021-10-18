Прокуратура просит руководителю департамента образования Самары условный срок за превышение должностных полномочий

Елена Чернега вину не признает Фото: Соцсети

В Самаре подходит к концу рассмотрение уголовного дела Елены Чернега: руководителя департамента образования Самары обвиняют в превышении должностных полномочий.

В основе уголовного дела лежат события двухлетней давности: в декабре 2019 года в эксплуатацию должны были ввести детский сад №87 на ул.Ташкентской, 110. Но из-за того, что к концу года выяснилось, что подрядчик при строительстве отступил от проекта, сроки ввода в эксплуатацию «отодвинулись» почти на год.

К тому времени в этот детский сад уже набрали детей, и они оказались в заложниках ситуации: либо ждать пока откроется этот детский сад, либо отказываться от места в нем и оказаться в конце очереди малышей, ждущих распределения по детским садам.

По словам самой Елены Чернега, одновременный процесс распределения мест в детском саду и подготовка документов для ввода здания в эксплуатацию – обычный процесс. Ее слова в суде подтвердили и другие чиновники, в том числе глава Самары Елена Лапушкина. Власти объяснили это тем, что хотели, как лучше: чтобы после нового года малыши смогли пойти в детский сад. Но тот момент никто не знал о нарушениях, допущенных на стадии строительства.

Тем не менее, гособвинение вину Елены Чернега посчитало вполне доказанной и запросило ей 2 года условного лишения свободы. Сторона защиты чиновницу просит оправдать.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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