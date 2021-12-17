Подбирает крошки с пола и плачет от голода: ребенок из Самары сидит на диете из риса и перепелок

Его организм не может переварить большинство продуктов, что приводит к внутренним эрозиям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На рис и мясо перепелок он уже смотреть не может. Стоит мне отвернуться, как он начинает обследовать стол и пол вокруг - вдруг где-то крошка упала? Он плачет и не понимает, почему ему нельзя то же, что и другим, - силы Айнур Мирзоевой уже на исходе. Почти три года она и ее сын Али сражаются с редкой формой аллергии, из-за которой мальчик не может есть практически ничего. Сейчас у них, наконец, появился шанс накормить его, что называется, от души.

Скрытые болезни

Когда Али появился на свет, то весил 3700 и казался вполне здоровым младенцем со звонким голоском и сладкими пухлыми щечками. Ничто не предвещало беды.

Несколько дней мама с малышом, как положено провели в больнице, уже готовились к выписке, как вдруг после осмотра младенца его маму огорошили: кажется, у вашего сына шумы в сердце.

Мальчик не понимает, почему ему нельзя есть то, что остальным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обследование показало аномалию развития сердца – внутри откуда-то берется жидкость. Причем, вполне возможно, что это – в том числе, последствия нарушения водно-электролитного баланса в организме: он не усваивает должным образом ни жидкости, ни еду. Так начался нелегкий путь этой семьи.

Надежда на питание

В январе Али исполнится 3 годика. На сегодняшний момент ясно: из-за отклонений в развитии и агрессивного вируса в организме его пищевая аллергия выражается весьма необычным образом. Если чаще всего аллергия у детей проявляет себя высыпаниями на коже, то у Али - в виде язвочек и эрозий внутри организма.

Любая пища, которую организм не может усвоить, приводит к внутренним воспалениям, нарушениям работы ЖКХ, вздутию животика, болям и крови. Врачи рекомендовали разные продукты, которые не должны вызывать подобной реакции, но «прижились» в итоге только рис и мясо перепелок.

Али подобрали лечебное питание и лекарство, но они стоят очень дорого Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Недавно мальчику подобрали лечебное питание и комплекс лекарств, которые помогут организму его усвоить. Вот только на закупку всего этого, по самым скромным подсчетам, нужно 100 тысяч рублей.

Айнур Мирзоева работает обычной медсестрой, тянет двух детей: кроме Али, у нее растет еще дочка Захра. Таких средств у нее просто нет.

Сейчас для закупки лекарств и питания для Али благотворительный фонд «ЕВИТА» объявил акцию. Пожертвовать можно любую сумму, но за каждые 3 тысячи рублей фонд присваивает отдельный номерок, с которым жертвователь принимает участие в розыгрыше детского бизиборда. Подробнее с условиями акции и списком лекарств, которые нужны ребенку, ознакомиться можно по ссылке.

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