Одну задушил, у другой забрал внутренности: тольяттинского маньяка Олега Рылькова начали судить за убийство двух девочек

Больше года вне «Черного дельфина»

В Тольятти стартовали судебные разбирательства по жесточайшим убийствам двух детей. Обвиняемый — печально известная в городе личность, герой серии передач «Криминальная Россия» Олег Рыльков. Более 20 лет назад маньяка на всю жизнь за многочисленные изнасилования детей и расправы над людьми отправили в «Черный дельфин», а новое дело — его очередные признания.

Процесс в Автозаводском районном суде должен был начаться еще в январе, однако его перенесли из-за болезни судьи Сергея Евдокимова. В минувший понедельник, 3 февраля, преступления душегуба все-таки начали рассматривать.

Слушания проходят за закрытыми дверьми. Известно, что Рыльков в них принимает участие лично. Как стало известно журналистам «Комсомольской правде — Самара», на первом заседании решались организационные моменты. В частности Олегу продлили срок содержания под стражей — таким образом он еще несколько месяцев пробудет в регионе, который пугал в 90-е годы. В ставшую ему домом колонию Соль-Илецка «тольяттинский потрошитель» не возвращается уже целый год.

Бедные девочки

На повестке у служителей Фемиды два эпизода. Первый датирован аж 14 августа 1994 года. Преступник в тот день увидел в районе Медгородка молодую девушку, как потом оказалось — 15-летнюю Лену. Он познакомился с ней и предложил прогуляться.

— Рыльков завел потерпевшую в лес и там начал к ней приставать. Он связал ее руки галстуком и совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он ее тем же галстуком задушил, — гласит в материалах дела. — После он прикрыл ее труп листвой скрылся.

Рылькова поймали в 1997 году ФОТО: тольяттинское обозрение

14 июня 1997 в Борском районе зафиксирован второй случай, рассматриваемый сегодня. Маньяк тогда уже был в розыске, ему даже приписывали похожие убийства в Новокузнецке, где находили расчлененных детей.

— Преступник был в бегах и около реки увидел 8-летнюю Алену из села Борское. Он затащил ее в лес и изнасиловал, — отмечают правоохранители.

На этом злодей не остановился. Он буквально истерзал девочку ножом, вырезал у нее внутренние органы, что-то забрал с собой. Останки измученного ребенка Олег выбросил.

Потерпевших не осталось

Как рассказали «Комсомолке» в СУ СК по региону, потерпевших в этих преступлениях уже нет. В суде они выступать не будут, следствие будет вестись по признаниям обвиняемого, его показаниям на месте событий и другими доказательствами.

Интересно, что помимо признаний в указанных преступлений, Олег весной прошлого года рассказал и об убийствах двух взрослых женщин в те же девяностые годы.

— Проверка по этим заявлениям проведена. В суде их рассматривать не будут, так как эти дела прекращены в связи с истечением срока давности, — объяснили следователи. — В случае с несовершеннолетними процедура другая.

Криминальная Россия. Сибирскии потрошитель. Часть 1.В начале июня 1996 года в Новокузнецке в реке Аба начали вылавливать расчленённые тела детей. За короткое время число жертв неизвестного потрошителя перевалило за десяток. Вскоре в Тольятти произошла подобная серия убийств За её совершение был арестован Олег Рыльков.

Рылькова задержали в конце июня 1997 года. Он тогда сначала зарубил подругу на даче в Санчелеево, а на следующий день уже в городской черте проник в квартиру, где были 8-летняя Наташа и ее 15-летний брат Сережа. Педофил связал детей, совершил развратные действия в отношении девочки и после начал бить брата и сестру топором. Наташа погибла, Сережа выжил. Он смог добраться до соседей, которые вызвали милицию.

Убийцу и насильника в 1999 году приговорили к смертной казни. Указом президента Ельцина он был помилован и получил пожизненное. На счету «тольяттинского потрошителя» не менее 35 изнасилований и 9 убийств. В 2019 Рыльков пытался освободиться по состоянию здоровья, но Советский районный суд счел его доводы несущественными.

В Автомобильной столице разбирательства продолжаются. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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