15 февраля по подозрению в коррупции арестован начальник самарской полиции Вячеслав Хомских. По версии следствия, он получил от ОПГ «Законовские» автомобиль «Нива», на котором мог безбоязненно ездить по разбитым дорогам в погоне за преступниками. А за то, чтобы путь не привел стража порядка и его подчиненных к «Законовским», бандиты щедро платили: по предварительным данным, за годы сотрудничества они передали Хомских более 20 млн рублей, доказательства этому сейчас пытаются раздобыть сотрудники 2-го отдела по расследованию особо важных дел из областного Следственного комитета. Но, как показывают последние годы, Хомских – не первый и, вероятно, не последний высокопоставленный офицер, который мог соблазниться легкой наживой. Вспоминаем самых ярких представителей «касты» оборотней в погонах.20 млн рублей: Сазонов и его подаркиОПГ Александра Законова, некогда «крышевавшая» Кировский рынок в Самаре, погубила уже не одного стража порядка. Один из самых громких скандалов последнего времени грянул после задержания в 2018 году сотрудниками регионального УФСБ Дмитрия Сазонова – сына председателя Самарской Губернской думы Виктора Сазонова.Дмитрий Сазонов свою карьеру начинал в милиции, был начальником Управления вневедомственной охраны, потом перешел в Росгвардию, где вскоре возгласил Центр лицензионно-разрешительной работы. Попался он на взятке в размере 100 тысяч рублей. Пока самарцы недоумевали над «несерьезной» суммой взятки, следователи работали. В итоге пришли к выводу: Дмитрий Сазонов «сотрудничал» с «Законовскими» с 2008 года и получил от них более 30 млн рублей как наличкой, так и дорогими подарками. Плюс ему вменили «крышевание» фирмы, которая зарабатывала в роддомах на торжественных выписках и фотографиях по этому поводу.На суде Дмитрий Сазонов уверял: с бандитами дел не имел, никогда им не помогал, а подарочки от них просто принимал, как должное. Что касается фотографий, то где Росгвардия, а где роддома – никакого «крышевания» не было, если в чем повинен, так в обычном мошенничестве.Суд, однако, счел версию бывшего силовика неправдоподобной и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 220 млн рублей и запретом в течение 10 лет работать в правоохранительных структурах. Этот приговор Дмитрий Сазонов уже пытался обжаловать в Самарском областном суде (безрезультатно), в марте его дело рассмотрит Шестой кассационный суд.2,5 млн рублей: Рабинович, которая больше не полковникВера Рабинович до 2018 года была успешным следователем, работала в ГСУ, дослужилась до звания полковника юстиции. Говорят, она с детства мечтала служить закону, но в какой-то момент все пошло не по плану. В декабре 2018 года ее задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в 2,5 млн рублей.Вообще, как потом стало известно в ходе следствия, у потерпевшего – тольяттинского бизнесмена Зелимхана Темирханова – за то, чтобы дать ход расследованию по его заявлению, «просили» 20 млн рублей. 15 из них предположительно предназначались Вере Рабинович и ее подруге Жанне Назаровой, а 5 млн рублей себе за беспокойство решил оставить посредник Виталий Прокофьев.На суде Вера Рабинович утверждала, что Тимирханову помогать не собиралась: мол, взяла бы деньги и сделала вид, будто честно пыталась, но ничего не вышло – так она хотела смягчить свою участь и добиться переквалификации уголовного дела со статьи «получение взятки» на «мошенничество». Но ничего не вышло 11 августа 2020 года Веру Рабинович признали виновной во взяточничестве, лишили звания и приговорили к 8 годам колонии. Приговор уже устоял в апелляционной инстанции, следующий шаг – попытка обжаловать его в Шестом кассационном суде.800 тысяч рублей: у хозяйственников копейка рубль бережет2 марта в Самаре стартует судебное разбирательство по делу «хозяйственников» из облМВД. Напомним, череда громких задержаний в региональном Главке прошла зимой прошлого года: сначала сотрудники УФСБ России по Самарской области «взяли» начальника и заместителя ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» Максима Шаталова и Александра Москвитина, которые предположительно брали мзду за то, чтобы заключать госконтракты с «нужными» фирмами.Вскоре к ним присоединился начальник управления миграции облМВД Дмитрий Котов. Последний, по версии следствия, за 300 тысяч рублей обещал помочь с выдачей разрешений на временное проживание для 5 мигрантов. Деньги Котову, как считают опера, передавались через Шаталова и Москвитина.На троих им вменяют взяток на 800 тысяч рублей, плюс служебный подлог. Разумеется, у каждого список «подвигов» свой. Решать судьбу полицейских, которых со службы уже уволили, будет председатель Советского районного суда Самары Денис Лазарев.400 тысяч: вещдок ШредингераВ марте в суд собираются направить и уголовное дело бывшего зампрокурора Самарского района Артема Лешко. Его задержали 29 мая прошлого года сотрудники УФСБ России по Самарской области, сейчас он находится под домашним арестом.- Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Речь идет о вещдоках. Предположительно, Лешко присвоил 400 тысяч рублей, которые ранее хранились в качестве вещественных доказательств.Так это или нет, официальные структуры не говорят. Тема уголовного дела Лешко в Самаре почему-то табуированная: ни Следственный комитет, ни прокуратура его не комментируют.200 тысяч: прокурор и загадочная история кулераЗагадочная история бывшего заместителя прокурора Промышленного района Самары никого не оставила равнодушным. Олег Анищенко рассказывал: в 2018 году пришел к нему «в гости» друг, они поговорили, друг ушел, но забыл на столе сверток. Прокурор бросился вдогонку, но друга уже и след простыл. Олег Анищенко растерялся, вернулся в кабинет, сходил в туалет, а когда пришел обратно, внутри были сотрудники ФСБ, которые обвинили его во взяточничестве.Версия следствия была иной: прокурор получил 200 тысяч рублей через друга-посредника за то, чтобы не переквалифицировать на более тяжкую статью обвинения уголовное дело о незаконном игорном бизнесе. А деньги спрятал в кулере, оттуда их и извлекли чекисты.Суд поверил следствию и приговорил Олега Анищенко к 7 годам колонии строгого режима, обжаловать приговор в Самарском областном суде экс-прокурору не удалось, теперь вся надежда – опять-таки на Шестой кассационный суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Просил денег и «Ниву» чтобы ездить по разбитым самарским дорогам: за что арестовали начальника городской полицииПока ему вменяют получение машины в качестве взятки, но следствие считает, что Вячеслав Хомских получил от ОПГ «Законовские» около 20 млн рублей (подробности)«Мне не надо милосердия!»: Дмитрий Сазонов, осужденный за взятки на 12 лет, прокомментировал свой приговорБывший начальник ЦЛРР Росгвардии уверен, что суд разобрался не во всех аспектах дела, и намерен бороться за свое освобождение (подробности)Один из подозреваемых по делу о коррупции в Центре хозобеспечения областного МВД признал винуПосле этого сотрудники СК обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Александру Москвитину (подробности)«Ушел в туалет, вернулся - в кулере деньги»: экс-прокурор из Самары рассказал, как нашел 200 тысяч рублейОлег Анищенко заявил, что знать не знает ни о какой взятке, и во всех его бедах виноваты чекисты (подробности)Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? 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