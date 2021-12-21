Двух самарских полицейских отдали под суд за продажу секретных данных

Два сотрудника дежурной части из Самары обвиняются получении взяток за сведения из полицейских баз данных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начинаются судебные разбирательства по громкому делу двух полицейских, которые, по версии следствия, продавали «на сторону» информацию из собственных баз МВД, которые считаются секретными.

Поиски «кротов» в полицейских рядах начались еще в прошлом году после расследования Алексея Навального. Силовики заподозрили, что кто-то помог отследить ему перемещения сотрудников силовых ведомств. Поиски вывели их на Telegram-канал, который торговал персональными данными и информацией из секретных баз силовых ведомств.

«Продавцов» искали по всей России, к делу подключилось Управление «К» БСТМ МВД России и ФСБ РФ. В итоге они вышли на одну из дежурных частей в Самаре. По итогам обысков опера выяснили, кто из полицейских мог скрываться под никами, которые вели переписку в Telegram-канале с покупателями.

Изначально был задержан обыкновенный дежурный Кирилл Чупров, в отношении которого уголовное дело возбудили по ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Однако по итогам расследования под суд он пошел в сопровождении своего бывшего начальника Алексея Борисова, который к тому моменту в ОВД прослужил более 20 лет.

Чупров сотрудничал со следствием, поэтому находится под домашним арестом, Борисов, видимо, нет, поэтому на время следствия и суда содержится в СИЗО. Обоих обвиняют во взяточничестве. В суд дело передали в начале декабря.

13 декабря в Самарском районном суде состоялось первое слушание, однако на нем рассматривался лишь вопрос о продлении меры пресечения подсудимым на время судебного следствия.

Оглашение обвинительного заключения и первые допросы запланированы на 23 декабря. Уголовное дело рассматривает судья Юлия Миронова. Подсудимым грозит от 7 до 12 лет реального лишения свободы. Признают ли они свою вину и если да, то в каком объеме, выяснится совсем скоро.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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