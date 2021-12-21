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Общество21 декабря 2021 9:30

Двух самарских полицейских отдали под суд за продажу секретных данных

Сотрудники ФСБ РФ и МВД России искали «кротов» в полицейских рядах в столице, а нашли их в обычной самарской «дежурке»
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Два сотрудника дежурной части из Самары обвиняются получении взяток за сведения из полицейских баз данных

Два сотрудника дежурной части из Самары обвиняются получении взяток за сведения из полицейских баз данных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начинаются судебные разбирательства по громкому делу двух полицейских, которые, по версии следствия, продавали «на сторону» информацию из собственных баз МВД, которые считаются секретными.

Поиски «кротов» в полицейских рядах начались еще в прошлом году после расследования Алексея Навального. Силовики заподозрили, что кто-то помог отследить ему перемещения сотрудников силовых ведомств. Поиски вывели их на Telegram-канал, который торговал персональными данными и информацией из секретных баз силовых ведомств.

«Продавцов» искали по всей России, к делу подключилось Управление «К» БСТМ МВД России и ФСБ РФ. В итоге они вышли на одну из дежурных частей в Самаре. По итогам обысков опера выяснили, кто из полицейских мог скрываться под никами, которые вели переписку в Telegram-канале с покупателями.

Изначально был задержан обыкновенный дежурный Кирилл Чупров, в отношении которого уголовное дело возбудили по ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Однако по итогам расследования под суд он пошел в сопровождении своего бывшего начальника Алексея Борисова, который к тому моменту в ОВД прослужил более 20 лет.

Чупров сотрудничал со следствием, поэтому находится под домашним арестом, Борисов, видимо, нет, поэтому на время следствия и суда содержится в СИЗО. Обоих обвиняют во взяточничестве. В суд дело передали в начале декабря.

13 декабря в Самарском районном суде состоялось первое слушание, однако на нем рассматривался лишь вопрос о продлении меры пресечения подсудимым на время судебного следствия.

Оглашение обвинительного заключения и первые допросы запланированы на 23 декабря. Уголовное дело рассматривает судья Юлия Миронова. Подсудимым грозит от 7 до 12 лет реального лишения свободы. Признают ли они свою вину и если да, то в каком объеме, выяснится совсем скоро.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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