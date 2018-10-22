Так Репин или Королев? У жителей Самарской области есть последний шанс предложить Курумочу свое имя

СЕГОДНЯ 20:57 2018-10-22T20:57:12+03:00

Уже сформирован лонг-лист из 10 имен великих соотечественников, но до 28-го в него еще можно добавить свой вариант

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Стартовал второй этап проекта "Великие имена России". Выдвинуть предложения для голосования на ВеликиеИмена.рф еще можно с 22 по 28 октября. Сейчас уже сформирован лонг-лист из 10 имен - это те варианты, которые готовы предложить жителям для голосования. По правилам списки могли содержать от 3 до 10 имен, но все регионы выбрали максимум вариантов.

В предварительном списке от Самарской области несколько человек - представителей ракетно-космической и авиационной отрасли: это Николай Кузнецов, Сергей Королев, Дмитрий Козлов. Есть в списке русский художник Илья Репин, дом-музей которого находится в селе Ширяево, композитор Дмитрий Шостакович, чью "Ленингардскую симфонию" в годы войны впервые исполнили на сцене Самарской филармонии., писатель Алексей Толстой, автор "Буратино" и исторические фигуры: князь Григорий Засекин, основавший Самару, Василий Татищев, самарский губернатор Григорий Аксаков.

До 28 октября жители могут предложить свои варианты имени, заполнив форму на сайте ВеликиеИмена.рф. К спискам добавят самые популярные варианты: их должны добавить не менее 500 участников. Заканчивается прием в 13.00 по самарскому времени. После этого финальный вариант лонг-листа разместят на сайте Общественной палаты Российской Федерации и сайте ВеликиеИмена.рф не позднее 29 октября 2018 года.

Третий этап состоится с 29 октября по 7 ноября 2018 года. Это будет социологический опрос для выбор шорт-листа из трех имен для каждого аэропорта.

С 8 по 30 ноября в четвертом этапе пройдет финальное голосование: на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях и с помощью анкет на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, на борту самолетов. Но каждый участник сможет проголосовать только однажды.

Итоги голосования объявят 5 декабря на ежегодном форуме "Добровольцы России".

Кстати, инициаторы проекта особенно отмечают, что переименование никак не скажется на комфорте россиян: в проездных документах и на табло будет указываться прежнее название.

В общественной палате региона уже определились с лонг-листом имен

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