2018-10-24T21:28:53+03:00
Общество

Жена самарского олигарха порадовала подписчиков, показав шикарную грудь

Глубокое декольте Ксении Царицыной собрало более 8,5 тысяч лайков
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Подписчикам фотография понравиласьПодписчикам фотография понравилась
Изменить размер текста:

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова продолжает радовать своих подписчиков пикантными фотографиями в Instagram. Сегодня 26-летняя Ксения Царицына, «Миссис Россия-2018» сразила своих подписчиков откровенным фото в красном мини-платье с глубоким декольте. - С каких пор сексуальность осуждается? — Подписала снимок Ксения Царицына.

Через три часа после публикации снимок уже оценили более 8,5 тысяч человек. Подписчики восхищаются аппетитной грудью Ксении, ее фигурой и просят не обижаться на завистников.

ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
С каких пор сексуальность осуждается? #foto #fotografia
8994 отметок «Нравится»132 комментариевInstagram

- Не осуждается! Очень шикарная девушка и фото огонь!

- Ксения вы красивая, богатая пусть кто завидует или обсуждают сдохнут от зависти, - прокомментируют пользователи Instagram.

Напомним, Шаповалов узаконил свои отношения с Царицыной в 2017 году. Свадьбу отметили в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Банкет за 25 миллионов: жена самарского олигарха решила переплюнуть свадьбу внука Пугачевой

Модель решила повторить свое торжество с самарским олигархом Алексеем Шаповаловым

(Другие подробности)

Ксения Царицына раздразнила подписчиков откровенными фото

Женщина выложила фото в бикини и рассказала про параметры фигуры

(Другие подробности)

Жена олигарха из Самары Ксения Шаповалова поборется за титул «Миссис Мира»

Красавица-модель уже завоевала титул «Миссис Россия – 2018», вот только выступала она от Ульяновской области – место было вакантно именно здесь

(Другие подробности)

Жена самарского олигарха блеснула бриллиантом весом в 70 карат

По самым скромным подсчетам это кольцо стоит около 46-50 млн. рублей.

(Другие подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Дудь: Кто украл ноутбук рэпера Gone.Fludd в Самаре – верните!
Не все так гладко: прокуратура проверила тольяттинский Дом ребенка и Центр помощи детям, оставшимся без родителей
Ждем тепла: отопления во все дома Самары должно прийти до конца недели
Юный самарец Георгий Макоян стал призером всероссийских соревнований по настольному теннису
Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович – о матче против Дзюбы: «Никакого соперничества нет. Желаю ему удачи»
В Самаре открыли мемориальную доску памяти Героя Советского Союза Дмитрия Устинова
Миодраг Божович – о матче «КС» с «Зенитом: «Если будет недооценка противника, тогда у нас будут хорошие шансы на победу»
«Внимание, должник»: в Самаре и Тольятти теплоэнергетики пометили почтовые ящики должников яркими наклейками
"Документов от ФАС мы еще не видели": В мэрии считают, что "Самараавтогаз" получил маршруты асболютно законно
В Самаре благоустроят территорию возле Шестого кассационного суда
Нужно строить пандусы и дороги! Самарцы рассказали, что бы сделали, если бы стали мэром
"В здании бомба, у ученика 9 класса - пистолет!": В Самаре неизвестный "заминировал" школу на Теннисной
Срок завершения строительства моста у Климовки сдвинули на 1 год
«Гагаринская» вошла в число самых красивых станций метро в России
"Наша служба - это возможность делать мир лучше!" На звание "Мисс самарская полиция-2018" претендует эксперт-криминалист
В Самаре выбрали регионального оператора для вывоза и утилизации мусора
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Самый богатый депутат Самарской губдумы за год заработал на 30 квартир
В Самарскую область привезли вторую партию вакцин от гриппа для детей
На мэра Самары возбудили дело из-за передачи муниципальных автобусов частникам
Семья из Самары выиграла в лотерею 2 миллиона рублей
В Самарскую область собираются привлечь инвестиции из Беларуси и Узбекистана
Жителям Самарской области в ближайшее время представят стратегию развития региона
В Самарской области водитель автобуса, двигаясь задним ходом, сбил насмерть пенсионерку
На выезде из Самары со стороны ТЦ «Мега» могут расширить дорогу
Тоша и Кокоша принесли потомство: Самарцам покажут детенышей крокодиловых кайманов