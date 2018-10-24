Жена самарского олигарха порадовала подписчиков, показав шикарную грудь

24 Окт. 21:25 2018-10-24T21:28:53+03:00

Глубокое декольте Ксении Царицыной собрало более 8,5 тысяч лайков

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Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова продолжает радовать своих подписчиков пикантными фотографиями в Instagram. Сегодня 26-летняя Ксения Царицына, «Миссис Россия-2018» сразила своих подписчиков откровенным фото в красном мини-платье с глубоким декольте. - С каких пор сексуальность осуждается? — Подписала снимок Ксения Царицына.

Через три часа после публикации снимок уже оценили более 8,5 тысяч человек. Подписчики восхищаются аппетитной грудью Ксении, ее фигурой и просят не обижаться на завистников.

ksenia_tsaritsina С каких пор сексуальность осуждается? #foto #fotografia

- Не осуждается! Очень шикарная девушка и фото огонь!

- Ксения вы красивая, богатая пусть кто завидует или обсуждают сдохнут от зависти, - прокомментируют пользователи Instagram.

Напомним, Шаповалов узаконил свои отношения с Царицыной в 2017 году. Свадьбу отметили в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

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