Взрыв в трехэтажном доме в Самаре: хозяева задолжали за газ больше 40 тыс рублей

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-25T10:05:30+03:00

Спасатели подозревают, что была несанкционированная врезка. Правда, разрушения слишком сильные - может быть, виноват не только газ

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Страшный взрыв в трехэтажном доме во Внутреннем проезде, в районе Авроры в Самаре, напгуал многих жителей этого района этой ночью. Утром спасатели выяснили: в доме был мужчина, 62-летний Евгений Карпов, его тело достали из-под завалов только около девяти утра. Жена погибшего была у матери, именно это и спасло ее.

- Сейчас на месте продолжаются работы, разбираем завалы, чтобы определить причины трагедии, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Уже стало известно, что в доме жили должники: здесь не платили за газ довольно долго, и когда сумма задолженности превысила 40 тыс рублей, дом от газоснабжения отключили. Как объяснили представители газовой компании, обслуживание газового оборудования не проводилось здесь уже с 2017 года. Возможно, причиной трагедии стала несанкционированная врезка в газовую трубу. Сейчас сделать выводы невозможно: нет доступа к газовому оборудованию, к трубе.

- В доме пахнет газом, - передает Мария Шестерикова, корреспондент "КП-Самара" с места событий. - Также здесь был гараж под домом, стоял автомобиль с бензином. Правда, не все верят во взрыв газа.

В этом сомневаются даже специалисты: эксперт рассказал нам, что характер разрушений нетипичен для взрыва бытового газа. В доме были толстые стены, а его разметало словно картонную игрушку. Соседи говорят, что Евгений занимался каким-то бизнесом и даже предполагают, что причиной трагедии могли стать какие-то деловые разборки.

Сотрудники МЧС: в доме была несанкционированная врезка в газовую трубу 00:00 00:00

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