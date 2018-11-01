Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера LADA XRAY Cross

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-01T13:18:20+03:00

Эту модель можно приобрести в комплектации Classic, Comfort или Luxe

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Тольяттинский АвтоВАЗ объявил о старте продаж кроссовера LADA XRAY Cross. Дилерские центры начнут продавать новые модели LADA в субботу, 3 ноября.

Напомним, что флагман семейства XRAY впервые показали на московском автосалоне ММАС-2018, который проходил в конце августа — начале сентября. Серийное производство кроссовера стартовало в начале октября.

Новая модель LADA отличается повышенной проходимостью, брутальным стилем и новым уровнем комфорта. Дорожный просвет у этой модели был увеличен с 195 мм до 215 мм. Также был усилен подрамник силового агрегата. Кроме того, для LADA XRAY Cross были разработаны новые настройки системы контроля устойчивости. Также автомобиль оснастили специальным джойстиком, который позволяет активировать алгоритмы для включения режимов преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим.

LADA XRAY Cross выпускается в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe. Для них доступны два пакета опций. Стартовая цена новой модели в комплектации Classic 729,9 тысяч рублей.