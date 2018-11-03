Погорельцам дома на улице Фрунзе в Самаре выделят временное жилье

СЕГОДНЯ 20:16 2018-11-03T20:17:01+03:00

Сейчас все жильцы двухэтажки находятся у родственников и друзей

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Жильцам двухэтажного многоквартирного дома на улице Фрунзе в Самаре, который пострадал от пожара, пообещали выделить жилье маневренного фонда.

Напомним, ЧП произошло вечером в пятницу, 2 ноября. Огонь охватил двухэтажку около семи часов вечера. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе трое детей. На тушение возгорания выезжали более 50 пожарных. С огнем им удалось справиться только спустя почти 2,5 часа. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщили в городской администрации, для погорельцев дома был организован пункт временного пребывания. Его разместили в школе № 15 на улице Куйбышева. Однако все они решили пожить пока у своих родственников и знакомых. В случае необходимости людям выделят временное жилье.

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