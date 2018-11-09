В Самаре из-за матча «Крылья Советов» - «Ахмат» перекроют дороги возле «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-09T12:59:42+03:00

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В субботу, 10 ноября на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 14 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ахмат». Так как туда устремятся много футбольных болельщиков, то было решено на время перекрыть дороги возле спортобъекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Так, с 15:00 до 23:00 будет закрыт проезд по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Кроме того, с 8:00 до 23:00 на этих улицах, а также на улицах: Волжское шоссе, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная и проезд № 2 будет запрещена остановка транспорта. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.

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