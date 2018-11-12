В Самаре водитель каршерингового авто опрокинул на бок фургон

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-12T09:20:02+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

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Вечером в воскресенье, 11 ноября, в Самаре произошло еще одно ДТП с участием каршерингового автомобиля. Около площади Мочалова водитель арендованного Hyundai Solaris протаранил грузовую «Газель». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей аварии, иномарка повалила фургон на правый бок. У легковушки после удара оказалась разбита вся передняя часть. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что на прошлой неделе произошли сразу две аварии с участием каршеринговых авто. Так, 7 ноября неизвестный водитель врезался на арендованном Hyundai в забор на улице Лукачева. А 10 ноября один из жителей города опрокинул каршеринговую машину и уехал с места ДТП на такси.

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