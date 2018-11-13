Хабиб Нурмагомедов приедет в Самару на «Битву на Волге», чтобы поддержать двоюродного брата

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-13T12:07:03+03:00

Недавно Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Конора Макгрегора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В следующем месяце в Самаре пройдет восьмая «Битва на Волге». Она состоится 14 декабря в «МТЛ Арена». Главным боем турнира станет противостояние 22-летнего Умара Нармагомедова и 26-летнего бразильца Вагнера Лимы. Последний выступит в России впервые. Об этом сообщает федерация ММА Самарской области.

Как раннее писала «Комсомольская правда — Самара», поддержать Умара приедет и его двоюродный брат – действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он посмотрит за поединком Умара из зрительного зала. Отметим, что Умар будет защищать чемпионский пояс.

Чемпионский пояс «Битвы на Волге» будет защищать самарский тяжеловес Шамиль Аббасов. На этот раз отобрать пояс у Аббасова попробует рязанец Николай Савилов.

Также зрителей «Битвы на Волге» ждет женское противостояние. Это будет бой между Мартой Валичек из Польши и Лилией Казак из Белоруссии. Полячка будет защищать чемпионский пояс.

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