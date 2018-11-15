В Самаре арестовали главу службы капстроительства Крыма

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-15T18:40:04+03:00

Светлану Моравскую задержали в Москве в конце октября этого года

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд Самары арестовал главу службы капитального строительства Крыма и бывшего руководителя управления капстроительства Самарской области Светлану Моравскую. Чиновнице вменяют злоупотребление полномочиями. Об этом сообщил депутат госдумы по 158-ому Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

- Напомню, что ее преемник Реналь Мязитов также уже находится в СИЗО. Кто следующий? – добавил депутат в своем Твиттере.

Напомним, Светлану Моравскую задержали в Москве в конце октября этого года. Уголовное дело на чиновницу завели из-за того, что она закрыла глаза на плохо выполненные работы по укреплению берега Волги около Рождествено и выплатила подрядчику больше 200 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Азаров готов выступить в суде: на экс-директора управления капстроительства Самарской области завели уголовное дело

Светлане Моравской вменяют злоупотребление полномочиями (подробности)

В Самаре суд оставил бывшего директора СОФЖИ Мязитова в СИЗО до декабря

В областном суде решили не смягчать меру пресечения управленца (подробности)