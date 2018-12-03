2018-12-03T14:21:40+03:00
Происшествия

Маньяк с ножом, нападающий на девушек в Тольятти, попал на видео

Полицейские объявили в розыск маньяка с ножом из Тольятти, людей просят быть осторожнее
Михаил ГОРЮНОВ
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Опасайтесь этого человека!Опасайтесь этого человека!Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области продолжают искать маньяка с ножом, который нападает на жителей Тольятти. Как уже писали корреспонденты "КП-Самара", в деле неизвестного изверга как минимум два эпизода. Его ищут уже не только полицейские.

- На территории города проводятся оперативные мероприятия, все сотрудники правоохранительных органов, а также частных охранных предприятий ориентированы на поиск подозреваемого. Ведется отработка подучетных лиц, в том числе, состоящих на психоневрологическом учете, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Приметы подозреваемого: на вид примерно 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и вязаная шапка темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности, или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения простых правил безопасности:

- в темной время суток выбирать маршрут по освещенным местам, не ходить одной/одному по улицам;

- проявлять бдительность, а именно не входить в подъезд, или лифт с незнакомым мужчиной;

- следить за обстановкой вокруг, если чувствуете, что вам угрожает опасность, не стесняйтесь звать на помощь;

- знать телефон дежурной части, на случай экстренной связи.

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Маньяк Тольятти.

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