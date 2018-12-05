2018-12-05T10:04:09+03:00
Происшествия

Маньяком с ножом из Тольятти может оказаться 22-летний парень, который пустился в бега

По некоторым данным, парня на видео с нападением на женщину опознали его родители
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти ищут маньяка, подозреваемый уже естьВ Тольятти ищут маньяка, подозреваемый уже есть
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Полицейские разыскивают подозреваемого в преступных нападениях на женщин в Тольятти. Имя предполагаемого "маньяка с ножом" разлетелось по всем социальным сетям. Ищут Артема Сергеевича Семенова, 1996 года рождения. Сначала в ориентировках говорилось о парне примерно 30 лет, но подозреваемый гораздо младше.

- Просим всех, кто знает о его местонахождении, сообщать в полицию. Приметы: рост 182 см, худощавый, волосы средней длины, челка на правую сторону. Одет скорее всего вджинсы на резинке снизу, тканевую коричневую куртку, - сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как стало известно, возможный преступник живет в 15 квартале, учился он в 74 школе - об этом также сообщили знакомые с ним люди. По информации источников, родители парня узнали его на видео, их уже допрашивали в полиции. Юноша не ночевал дома, родители не знают, где он может быть.

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