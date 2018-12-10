Черданцев: «До «Крыльев Советов» с «Ростовом» «Боке Хуниорс» и «Ривер Плейт» далеко. Детский сад»

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-10T15:39:43+03:00

Матч «КС» - «Ростов» прошел в субботу, 8 декабря, и стал, по мнению многих экспертов, самой жесткой игрой тура Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев пошутил по поводу финала Куба Либертадорес, сравнив его с игрой «Крыльев Советов» и «Ростова» в чемпионате России.

- До «Крыльев Советов» с «Ростовом» «Боке» и «Риверу» далеко. Детский сал просто, - написал комментатор на своей странице в Твиттере.

Напомним, финал Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов в Южной Америке) прошел в воскресенье, 9 декабря, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Впервые в истории турнира в финале сошлись два непримиримых соперника – аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Дерби этих команд признается многими самым принципиальным в мире. Матчи всегда сопровождают жесткие стычки. Например, из Буэнос-Айреса в Мадрид игру перенесли из-за того, что фанаты «Ривер Плейт» напали на автобус с игроками «Бока Хуниорс».

Матч «КС» - «Ростов» прошел в субботу, 8 декабря, и стал, по мнению многих экспертов, самой жесткой игрой тура.

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