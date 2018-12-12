2018-12-12T09:26:47+03:00
Общество

Пропавшую Лину Сторожеву ищут в больницах, соцучреждениях и сектах

Девушка пропала 14 октября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(846) 278-20-08 , 8(846) 956-07-66, 8-9272-13-41-15 или 020 (102 с мобильного)Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(846) 278-20-08 , 8(846) 956-07-66, 8-9272-13-41-15 или 020 (102 с мобильного)Фото: Соцсети
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В Самаре продолжаются поиски пропавшей 14 октября Лины Сторожевой. Девушка ушла из дома №160 по улице Черемшанской и до настоящего времени близкие и полиция не знают, где она.

- 22 октября 2018 года Сторожева Л.В. объявлена в федеральный розыск. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять места, где женщина может находиться, изучать личные предметы и документы пропавшей. Проводят анализ изъятых записей с камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция проверяет религиозные, медицинские и социальные учреждения, отрабатывают места скопления людей, которые ведут общественный образ жизни. Кроме того, правоохранители собирают сведения о причинах исчезновения женщины.

Лину Сторожеву ищут и полицейские из соседних регионов, а также Росгвардия, общественные объединения и волонтеры.

Приметы женщины: на вид 33-35 лет, рост 160-175 см, худощавое телосложение, славянская внешность, прямые светлые волосы до плеч.

Особые приметы: с правой стороны брюшной полости послеоперационный шрам от удаления аппендицита.

Была одета: серое пальто, синие джинсы, темные ботинки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(846) 278-20-08 , 8(846) 956-07-66, 8-9272-13-41-15 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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