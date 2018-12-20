2018-12-20T11:30:42+03:00
Происшествия

Обманула и посредников, и взяткодателя: в Самаре на начальника отдела ГСУ Веру Рабинович завели уголовное дело

Полковника МВД подозревают в покушении на крупное мошенничество
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГСУ ГУ МВД по Самарской области, полковника Веры Рабинович. Ее подозревают в незаконном получении денег через двух посредников.

Напомним, Веру Рабинович задержали в ночь на 18 декабря при получении 2,5 млн рублей. Деньги предназначались для того, чтобы она поспособствовала в направлении уголовного дела в суд.

- Потерпевшего по уголовному делу ввели в заблуждение по поводу возможности начальника отдела ГСУ сделать это. Он, действуя в рамках оперативного эксперимента, передал 56-летнему мужчине в кафе аэропорта Курумоча первую часть взятки — 10 млн рублей — в виде денег и муляжа. После этого посредник поехал домой к другому посреднику — 52-летней женщине — и передал ей 2,5 млн рублей (деньги и муляж). Затем эти средства через несколько часов были переданы Вере Рабинович, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

Как отмечают следователи, полученные начальником отдела ГСУ 2,5 млн рублей были только первой частью требуемой суммы. При этом Вера Рабинович знала, что не может повлиять на ход дела. Она ввела в заблуждение и посредников, и взяткодателя.

В отношении сотрудницы правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», а на посредников — по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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