Самарского блогера Наталью Умярову отпустили на свободу по УДО

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-21T09:58:52+03:00

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В четверг, 20 декабря, в Советском районном суде Самары рассматривалось ходатайство Натальи Мироновой (Умяровой) об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил прошение женщины и принял решение отпустить ее на свободу.

Напомним, что ранее Наталью Умярову вместе с другими блогерами Дмитрием Бегуном и Олегом Иванцом обвинили в вымогательстве 3 млн рублей у владельца ООО «Современные медицинские технологии», бизнесмена Сергея Шатило. Дмитрия Бегуна осудили на 6 лет, Олегу Иванцу дали 7 лет, а Наталью Умярову приговорили к 5 годам лишения свободы. Наказание женщина отбывала в колонии-поселении № 27.

Отметим, что сам Сергей Шатило сейчас находится в статусе подсудимого сразу в двух процессах: о картельном сговоре и о сбыте незарегистрированного медоборудования.

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