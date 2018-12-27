Экс-руководитель фонда капремонта Самарской области Михаил Архипов посидит в СИЗО до конца марта 2019 года
Бывшего главу фонда капремонта Михаила Архипова оставили под арестом еще на три месяца. Следствию дали время до 31 марта 2019 года. Такое решение приняли в Самарском районном суде. Напомним, что Михаила Архипова задержали 31 июля. Все это время он находится под стражей, так как следователи опасаются давления на свидетелей. К тому же, со следствием подозреваемый не сотрудничает.
- На 31 марта Архипов будет находиться под стражей уже восемь месяцев. Судья удовлетворила ходатайство представителей следкома, - отметили в суде.
Сам Михаил Архипов не считает себя виноватым. Как уже сообщала "КП-Самара", он считает, что кто-то претендует на его место и дело было сфальсифицированно. Михаила Архипова подозревают в том, что он брал откаты с подрядчиков, сотрудничавших с фондом. Деньги, по версии следствия, передавали за заключение договоров на ремонт в многоквартирных домах, а также за получение финансирования по этим документам. Задержали Архипова припередаче ему 220 тыс. рублей. Чуть позже по делу братьев Архиповых также арестовали депутата Миннахмета Халиуллова,
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