"1к не вернется никогда": маршрут официально исключили из реестра в Самаре

СЕГОДНЯ 18:56 2018-12-27T19:05:12+03:00

Правда, ходить маршрутки перестали раньше, власти уверяли, что перевозчик поступил так самовольно

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В Самаре официально исключили из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа маршрут №1к. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

- Исключить пункт 3 из приложения к постановлению от апреля 2016 года, - написано в документе.

Именно в этмо пункте и был прописан маршрут №1к, который следовал от Управленческого до ж/д вокзала. Остался только автобус №1, который едет по тому же направлению, но с Красной Глинки. Маршрут №1л обслуживали коммерческие перевозчики, в приложении к документу он был закреплен за ООО "Рейс".

Напомним, что транспорт не вышел на маршруты №1к и №210 уже в ноябре. В департаменте транспорта объяснили: "Так захотел перевозчик". Как рассказали представители горадминистрации журналисту "КП-Самара", перевозчик не уведомил власти о своем решении заблаговременно. За это ему пришлось заплатить штраф.

После того, как с улиц города исчезли маршрутки, власти пообещали заменить их общественным транспортом. Но жители отдаленных районов стали жаловаться, что автобусы ходят не так часто, как хотелось бы, и приходят забитыми.

О транспортном коллапсе мы говорили и на радио "КП-Самара":

"Нас от города отрезали": почему жители Красноглинского района не могут дождаться общественного транспорта? 00:00 00:00

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