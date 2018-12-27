"1к не вернется никогда": маршрут официально исключили из реестра в Самаре
В Самаре официально исключили из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа маршрут №1к. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.
- Исключить пункт 3 из приложения к постановлению от апреля 2016 года, - написано в документе.
Именно в этмо пункте и был прописан маршрут №1к, который следовал от Управленческого до ж/д вокзала. Остался только автобус №1, который едет по тому же направлению, но с Красной Глинки. Маршрут №1л обслуживали коммерческие перевозчики, в приложении к документу он был закреплен за ООО "Рейс".
Напомним, что транспорт не вышел на маршруты №1к и №210 уже в ноябре. В департаменте транспорта объяснили: "Так захотел перевозчик". Как рассказали представители горадминистрации журналисту "КП-Самара", перевозчик не уведомил власти о своем решении заблаговременно. За это ему пришлось заплатить штраф.
После того, как с улиц города исчезли маршрутки, власти пообещали заменить их общественным транспортом. Но жители отдаленных районов стали жаловаться, что автобусы ходят не так часто, как хотелось бы, и приходят забитыми.
О транспортном коллапсе мы говорили и на радио "КП-Самара":
"Нас от города отрезали": почему жители Красноглинского района не могут дождаться общественного транспорта?
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